Ken: Musim ini melampaui semua yang pernah saya capai sepanjang karier saya

Harry Kane, kapten tim nasional Inggris, menegaskan bahwa ia saat ini sedang menjalani masa-masa terbaik dalam karier sepak bolanya, di saat ia bertekad untuk terus bersinar dan mencatatkan rekor-rekor luar biasa sepanjang musim ini.

Kane telah menyelamatkan harapan Inggris di Piala Dunia pada Rabu malam lalu, setelah mencetak dua gol di menit-menit akhir yang membawa tim asuhan pelatih Thomas Tuchel membalikkan keadaan melawan timnas Republik Demokratik Kongo dan menang dengan skor 2-1, sehingga "Tiga Singa" lolos ke babak 16 besar untuk menghadapi Meksiko, salah satu tuan rumah turnamen tersebut.

Penyerang Inggris itu menambah koleksi golnya menjadi 72 gol bersama klubnya Bayern Munich dan timnas negaranya pada musim (2025-2026) berkat golnya pada menit ke-86, sebuah pencapaian bersejarah yang menempati peringkat kedua tepat di bawah rekor legendaris Lionel Messi yang mencetak 82 gol pada musim (2011-2012).

Dalam pernyataan yang ia sampaikan melalui program televisi resmi tim nasional Inggris, penyerang berusia 32 tahun itu mengatakan, seperti dilansir situs ESPN: "Mencetak 72 gol sejauh ini pada musim ini, dengan harapan bisa menambah lebih banyak lagi, merupakan peningkatan sekitar 20 gol dibandingkan apa yang saya raih di musim mana pun sebelumnya dalam karier saya, meskipun saya pernah menjalani musim-musim yang sangat bagus di masa lalu."

Kapten Inggris itu, yang sebelum Piala Dunia turut memimpin Bayern Munich mempertahankan gelar Bundesliga dan mengangkat Piala Jerman dengan mencetak 61 gol di kompetisi Jerman, menambahkan: “Saya telah mengalami momen-momen luar biasa sepanjang karier saya, tetapi jika melihat apa yang saya rasakan sekarang secara keseluruhan, saya bisa mengatakan bahwa saya merasa dalam kondisi terbaik yang pernah saya alami saat menginjak lapangan.”

Kane melanjutkan pembicaraannya dengan keyakinan yang jelas, “Terlepas dari situasi apa pun atau jenis peluang yang saya dapatkan, saya selalu merasa mampu mencetak gol. Saya rasa ada perpaduan dari semua faktor positif yang bersatu pada waktu yang tepat.”

Penyerang dengan rekor gol terbanyak untuk Inggris ini menyinggung tuntutan turnamen besar dengan mengatakan: “Saat mengikuti turnamen besar, Anda membutuhkan sedikit keberuntungan, serta kondisi fisik yang prima—hal yang tidak selalu mudah dicapai setelah musim-musim yang melelahkan; jadi saya sangat bersyukur dengan bagaimana segala sesuatunya berjalan tahun ini. Bagi saya, yang terpenting hanyalah pertandingan berikutnya; saya dalam kondisi mental yang sangat baik dan menantikan pertandingan berikutnya dengan penuh semangat, dan bagus sekali bahwa pertandingan-pertandingan kini berlangsung beruntun dengan cepat.”