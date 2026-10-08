Pelatih Italia asal Al Hilal, Simone Inzaghi, menegaskan status bintangnya, Salem Al Dawsari, terkait keikutsertaannya dalam laga klasik mendatang melawan rival tradisional, Al Ittihad.

Al Hilal akan menjamu Al Ittihad, Sabtu lusa, di Stadion Kingdom Arena di ibu kota Saudi, Riyadh, dalam laga puncak pekan kedelapan Liga Roshn.

Surat kabar "Arriyadiyah" Saudi menyebutkan bahwa Inzaghi memutuskan untuk memasukkan Salem Al Dawsari ke dalam daftar pemain yang akan menjalani laga klasik melawan Al Ittihad, setelah pulih dari cedera yang dideritanya selama periode lalu.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa pelatih Italia itu berniat menempatkan Al Dawsari di bangku cadangan, dengan rencana menggunakan jasanya bila dibutuhkan selama pertandingan.

Pertandingan berikutnya HIL Saudi Pro League 14.00 ITT

"Tornado" absen bersama Al Hilal sejak awal musim ini akibat cedera yang dialaminya saat tampil bersama timnas Saudi di turnamen Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Pemain berusia 35 tahun itu menjalani operasi pada tendon lutut di Finlandia pada bulan Juli lalu, kemudian menjalani program rehabilitasi yang berlanjut hingga Kamis lalu, ketika ia kembali ke latihan tim.

Perlu diingat bahwa Al Hilal telah merekrut pemain Brasil, Gabriel Martinelli, dan pemain Belanda, Crysencio Summerville, di posisi sayap kiri, yang membuat peluang Salem Al Dawsari untuk kembali ke susunan utama menjadi sangat sulit.