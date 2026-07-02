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Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Kembali menghadapi Al-Hilal... Al-Shabab memilih Khalifa bin Zakari sebagai penggantinya

Al Shabab
Al Hilal
Saudi Pro League
N. Zekri
T. Letsch
Switzerland vs Algeria
Switzerland
Algeria
World Cup
Arab Saudi
Aljazair
Jerman
Swiss
Kanada

Pelatih asal Aljazair itu meninggalkan "Al-Lioth" setelah musim lalu berakhir

Klub Al-Shabab telah menetapkan pelatih yang akan menggantikan Nourredine Ben Zakri asal Aljazair dalam memimpin tim utama pada musim depan.

Ben Zakri mengambil alih kepelatihan Al-Shabab pada paruh kedua musim lalu dan berhasil menyelamatkan tim dari ancaman degradasi, namun klub asal Arab Saudi tersebut mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatannya setelah musim berakhir.

Surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi melaporkan bahwa klub Al-Shabab telah memutuskan untuk mengontrak pelatih asal Jerman, Thomas Lech, untuk memimpin tim pada musim depan.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa klub Saudi tersebut sedang menunggu persetujuan dari Komite Pengawasan Keuangan di Asosiasi Liga Roshen, agar dapat menandatangani kontrak secara resmi dengan pelatih berusia 57 tahun tersebut.

Leich memulai karier kepelatihannya sekitar 30 tahun yang lalu, sejak masih menjadi pemain, dan telah melewati berbagai tahap penting, terutama di Austria Vienna (Austria), Vitesse (Belanda), dan Bochum (Jerman).

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Namun, tahap terpenting dalam kariernya adalah bersama Red Bull Salzburg dari Austria, di mana ia bekerja sebagai asisten pelatih, serta sebagai manajer teknis tim junior, sebelum akhirnya memimpin tim utama antara tahun 2025 dan 2026.

Leach memimpin tim Austria tersebut di Piala Dunia Antarklub 2025, dan menghadapi Al-Hilal di babak penyisihan grup, tepatnya pada pertandingan kedua, di mana pertandingan berakhir imbang tanpa gol, sebelum akhirnya tersingkir lebih awal dari turnamen tersebut.

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