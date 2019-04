mencatat sejarah yang tak diinginkan setelah takluk 4-0 secara agregat dari di babak perempat-final Liga Champions.

Los Blaugrana menyambut pertandingan ini dengan keunggulan 1-0 setelah berhasil mengalahkan United di Old Trafford pekan lalu.

Di perjumpaan kedua, Barca pun menuntaskan misi mereka dengan sempurna di Camp Nou, menumbangkan The Red Devils secara meyakinkan, 3-0. Kemenangan ini tak lepas dari peran krusial Lionel Messi yang sanggup mengemas brace.

Selain itu, Barca juga patut 'berterima kasih' kepada David de Gea atas penampilan melempemnya di Spanyol, di mana dia bertanggung jawab atas terciptanya gol kedua Messi.

Celakanya, kekalahan ini tak sekadar sebagai hasil negatif bag United, tetapi akan menjadi sebuah histori kelam. Dalam sejarah United, mereka tak pernah mengalami kekalahan mencapai agregat empat gol atau lebih. Ini merupakan pertama kalinya mereka bisa kalah secara agregat sedemikian besar dalam dua leg.

4 - Manchester United have lost on aggregate by four or more goals in a two-legged European knockout tie for the first time in their history (0-4). Eliminated. #FCBMUN pic.twitter.com/CdguMkaWo6