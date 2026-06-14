Kejutan... Klub raksasa Eropa mengambil langkah pertama untuk merekrut Ayoub Bouadi

Sebuah laporan media mengungkap kejutan besar yang mengguncang masa depan bintang muda Maroko, Ayoub Bouadi, yang mencuri perhatian dalam pertandingan Timnas Maroko melawan Brasil kemarin, pada laga pembuka keduanya di Piala Dunia 2026.

Gelandang berusia 18 tahun ini menguasai jalannya pertandingan, dan penampilan luar biasa ini kembali memicu perdebatan mengenai masa depannya bersama klub Lille, di mana klub-klub besar seperti Paris Saint-Germain, Arsenal, dan Real Madrid bersaing untuk mendapatkannya.

Namun sebelum penampilannya yang gemilang kemarin, ada raksasa Eropa yang telah memantau pemain muda ini dan mengambil langkah untuk merekrut bintang muda Maroko tersebut.

Sumber khusus situs "Foot Mercato" Prancis melaporkan bahwa pemandu bakat Liverpool telah terbang ke Stadion MetLife di New York khusus untuk menyaksikan Ayoub Bouadi bermain.

Tidak diragukan lagi bahwa manajemen The Reds terkesan dengan apa yang mereka saksikan pada Sabtu malam, dan sang pemain kini menjadi incaran yang lebih kuat dari sebelumnya.

Situs Prancis tersebut menyimpulkan: "Satu hal yang pasti: Ayoub Bouadi akan menjadi tokoh sentral di bursa transfer Liverpool."