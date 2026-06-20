Keenam... Maroko menduduki puncak klasemen Arab dan Afrika di Piala Dunia

Tim nasional Maroko meraih kemenangan pertama bagi negara-negara Arab di Piala Dunia 2026, sekaligus mencatatkan prestasi gemilang di kancah Arab dan Afrika.

Setelah bermain imbang dengan Brasil pada pertandingan pembuka Grup C, timnas Maroko berhasil meraih kemenangan berharga atas Skotlandia dengan skor 1-0 berkat gol yang dicetak oleh Ismail Saibari.

Tim "Singa Atlas" ini pun memecahkan kebuntuan tim-tim Arab setelah 9 pertandingan tanpa kemenangan di edisi kali ini.

Timnas Maroko juga memperkuat posisinya sebagai tim Arab dengan kemenangan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia setelah meraih kemenangan keenamnya.

Timnas Maroko juga memperlebar jarak dengan timnas Arab Saudi, yang telah meraih 4 kemenangan, serta Aljazair dan Tunisia yang masing-masing memiliki 3 kemenangan, dengan catatan bahwa ketiga tim tersebut masih memiliki peluang untuk mendekati posisi puncak yang ditempati oleh "Singa Atlas" pada edisi kali ini.

Menurut situs "Stats Foot" Prancis, Maroko kini juga menjadi tim Afrika dengan kemenangan terbanyak dalam sejarah turnamen ini, sejajar dengan Ghana dan Nigeria.

Timnas Ghana berpotensi memegang rekor tersebut sendirian jika berhasil mengalahkan timnas Inggris pada putaran kedua edisi saat ini, sementara timnas Nigeria tidak ikut serta.

Sementara itu, timnas Maroko akan memiliki kesempatan untuk meraih kemenangan ketujuhnya saat menghadapi Haiti pada putaran ketiga.

Perlu dicatat bahwa kemenangan timnas Maroko di Piala Dunia diraih atas: Portugal (3-1 pada 1986 dan 1-0 pada 2022), Skotlandia (3-0 pada 1998 dan 1-0 pada 2026), Belgia (2-0 pada 2022), dan Kanada (2-1 pada 2022).