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Karena Piala Dunia 2030, Lekjaa mengambil keputusan penting terkait jabatannya di CAF

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Keputusan mengejutkan

Tampaknya Fouzi Lekjaa tengah bersiap untuk menata ulang posisinya di dalam Konfederasi Sepak Bola Afrika, dalam sebuah langkah yang mungkin akan mengakhiri salah satu tanggung jawab utamanya di lingkaran sepak bola Afrika, setelah ia bergerak untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatan Ketua Komite Keuangan CAF, sembari tetap mempertahankan posisinya sebagai Wakil Presiden Pertama konfederasi benua tersebut.

Situs "Hespress" Maroko menyebutkan bahwa Lekjaa memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Ketua Komite Keuangan, karena besarnya tanggung jawab yang dituntut oleh tugas ini, serta perpindahan dan perjalanan yang kerap harus dilakukannya, di samping banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk mengurus berbagai berkas yang terkait dengan pengelolaan urusan keuangan Konfederasi Sepak Bola Afrika.

Situs itu menambahkan bahwa keputusan tersebut muncul dalam kerangka keinginan pejabat Maroko itu untuk menata ulang prioritasnya, dan lebih fokus pada tanggung jawab yang diembannya di dalam negeri Maroko, baik di bidang olahraga maupun pemerintahan, selain keterlibatannya dalam berkas-berkas yang berkaitan dengan persiapan menjadi tuan rumah putaran final Piala Dunia 2030.

Sumber yang sama menegaskan bahwa kepergian Lekjaa dari jabatan Ketua Komite Keuangan tidak berarti ia mundur dari struktur Konfederasi Sepak Bola Afrika, sebab ia akan tetap menjalankan tugasnya selaku Wakil Presiden Pertama CAF, dengan mempertahankan posisinya di dalam kepemimpinan eksekutif konfederasi benua tersebut.

Lekjaa telah memperoleh pengalaman besar selama masa kepemimpinannya atas Komite Keuangan, di mana ia menangani sejumlah berkas penting yang berkaitan dengan tata kelola dan keseimbangan keuangan, selain penghematan pengeluaran dan upaya memperkuat sumber daya keuangan Konfederasi Sepak Bola Afrika.

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