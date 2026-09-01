Chelsea semakin dekat untuk memberikan pukulan telak bagi rencana masa depan Real Madrid di bursa transfer, setelah mereka berada di ambang kesepakatan dengan gelandang Prancis Roma, Manu Koné. Ia dipersiapkan menjadi pengganti bagi gelandang Argentina, Enzo Fernandez, yang justru mendekati kepindahan ke Manchester City.

Menurut jaringan Sky Sports, Chelsea kini dekat untuk mencapai kesepakatan dengan Roma guna merekrut Koné dengan mahar sekitar 52 juta pound sterling, dalam sebuah transfer yang berlangsung bersamaan dengan berlanjutnya negosiasi antara klub London itu dan Manchester City terkait penjualan Enzo Fernandez.

Laporan tersebut menambahkan bahwa Chelsea memandang pemain internasional Prancis itu sebagai pilihan ideal untuk menggantikan kepergian Enzo, yang dekat untuk hengkang ke City dengan nilai berkisar sekitar 140 juta pound sterling, sementara kedua klub juga membahas kepindahan winger Inggris Jamie Gittens ke Roma dengan status pinjaman sebagai bagian dari negosiasi.

Pentingnya transfer ini tidak hanya terbatas bagi Chelsea, karena juga menjadi pukulan bagi Real Madrid, yang menempatkan Koné di antara target-target utamanya untuk memperkuat lini tengah di masa depan.

Menurut surat kabar Spanyol AS, para pemandu bakat Real Madrid telah memantau pemain Prancis itu sejak beberapa waktu lalu, dan mereka hadir untuk mengamati penampilannya bersama Roma, setelah ia masuk dalam daftar pemain yang menjadi kandidat untuk memperkuat lini tengah tim pada periode-periode transfer mendatang.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa manajemen klub kerajaan tersebut telah memutuskan sikapnya untuk tidak melakukan transfer baru apa pun selama bursa transfer saat ini, tetapi mereka tetap membuka berkas Koné untuk masa depan, dengan perkiraan adanya kemungkinan pergerakan klub-klub Liga Primer Inggris untuk merekrutnya, dan hal itu memang benar-benar terjadi sekarang dengan Chelsea.

Koné berusia 25 tahun dan terikat kontrak dengan Roma hingga musim panas 2029. Ia dianggap sebagai salah satu gelandang bertahan terkemuka di Eropa, berkat kekuatannya dalam merebut bola dan duel, kecerdasannya dalam melakukan pressing, di samping ketepatannya yang tinggi dalam mengumpan, di mana tingkat keberhasilan umpannya mencapai 90% di Liga Italia sepanjang musim lalu.

Pemain itu juga meningkatkan nilai jualnya setelah penampilan-penampilan gemilangnya bersama timnas Prancis di Piala Dunia 2026, ketika ia menggantikan absennya Aurelien Tchouameni dan tampil menonjol menghadapi Irak, Norwegia, Paraguay, dan Maroko.

Kepindahan Koné ke Chelsea, jika terwujud, berarti keluarnya salah satu target masa depan utama dari perhitungan Real Madrid, dalam sebuah transfer yang bisa menjadi salah satu kejutan terbesar pada jam-jam terakhir bursa transfer musim panas.

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