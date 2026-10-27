Kane: Tottenham di Balik Mimpi Ballon d'Or, dan Ini Pesan Saya untuk Tuchel

Harry Kane, bintang Bayern Munich, menyampaikan terima kasih kepada Tottenham atas bantuannya dalam mewujudkan mimpi-mimpinya, serta memuji rekan-rekannya di timnas Inggris, setelah menjadi pemain Inggris pertama yang meraih Ballon d'Or dalam 25 tahun terakhir.

Penyerang Bayern Munich itu mengungguli Kylian Mbappe dan Lamine Yamal untuk meraih penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola, dalam acara yang digelar di ibu kota Inggris, London, kemarin Senin, sekaligus menjadi pemain Inggris pertama yang memenangi penghargaan tersebut sejak Michael Owen meraihnya pada 2001.

Kane, yang bergabung dengan Tottenham pada usia sebelas tahun sebelum pindah ke Bayern Munich pada 2023, memberikan pujian khusus kepada mantan klubnya dalam pidatonya usai menerima penghargaan.

Kane berkata, "Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Tottenham Hotspur. Sudah pasti, saya tidak akan menjadi seperti sekarang ini tanpa Tottenham."

Ia menambahkan, "Saya berada di sana sejak usia 11 tahun, dan berkat semua bimbingan serta para pelatih, saya mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan mimpi saya."

Ia melanjutkan, "Sudah pasti, tanpa semua momen yang kami lalui bersama, dengan segala pasang surut yang disaksikan dalam perjalanan ini, saya tidak akan sampai pada momen hari ini. Oleh karena itu, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tottenham Hotspur."

Kane menyebut secara khusus sejumlah pelatih yang membantunya selama periodenya bersama Tottenham, di antaranya Chris Ramsey, Tim Sherwood, dan Ryan Mason, yang ia gambarkan sebagai salah satu sahabat terdekatnya.

Kane, yang berusia 33 tahun dan membawa timnas Inggris ke peringkat ketiga di Piala Dunia 2026, juga memuji rekan-rekannya di timnas dalam pidato panjang yang penuh dengan emosi.

Ia berkata, "Kepada seluruh rekan saya di timnas Inggris, ini adalah tahun yang istimewa. Ini bukan tahun yang sempurna, tetapi kami melalui banyak momen yang baik."

Ia menambahkan, "Kami membangun ikatan yang kuat di antara kami, dan kami menikmati semangat kebersamaan yang besar, baik dalam cara kami bermain maupun dalam kedekatan kami. Sungguh sebuah kehormatan untuk bermain bersama kalian dan menjadi kapten bagi kalian."

Ia melanjutkan, "Penghargaan ini sudah pasti untuk kita semua."

Kane juga menyampaikan kata-kata pujian kepada pelatih Thomas Tuchel, dengan berkata, "Kepada Thomas Tuchel dan staf pendukung, saya berterima kasih atas kepemimpinan kalian terhadap kami, dan atas cara kalian mendorong kami ke depan serta meningkatkan standar performa. Sungguh sebuah kehormatan bagi saya untuk mewakili kalian."

Kane melengkapi pidatonya dengan berkata, "Kepada istriku Kate, sahabat terdekatku, kita telah melalui bersama momen-momen pasang surut. Kamu adalah pendukung terbesarku, dan aku merasa kamu menginginkan penghargaan ini lebih dari diriku sendiri."

Ia menyambung, "Penantian yang penuh kecemasan ini begitu lama, tetapi inilah kita di sini, kita telah mewujudkannya. Kamu selalu menginginkan yang terbaik untukku, dan kamu berkorban demi membantuku mewujudkan mimpi-mimpiku. Pencapaian ini tidak mungkin terwujud tanpamu, dan ini adalah hal yang bisa kita rayakan bersama, bukan hanya pencapaianku semata. Kita adalah satu tim, dan aku tak sabar untuk merayakannya malam ini. Aku mencintaimu."

Ia menutup dengan mengarahkan ucapannya kepada anak-anaknya, "Anak-anakku yang menonton di rumah, sudah pasti ini sudah lewat waktu tidur kalian! Kepada Ivy, Vivienne, Louis, dan Henry, kalianlah alasan di balik segala yang kulakukan. Ini penghargaan yang istimewa, dan aku tak sabar untuk membawanya pulang dan merayakannya bersama kalian. Aku sangat mencintai kalian."



