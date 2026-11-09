Serikat Internasional Pesepakbola Profesional "FIFPRO" mengumumkan, hari Senin ini, formasi ideal untuk tahun 2026.

Menurut situs resmi FIFPRO, Harry Kane, bintang Bayern Munich yang dinobatkan sebagai peraih penghargaan Ballon d'Or tahun ini, tersisih dari pilihan.

Formasi ideal selengkapnya adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: David Raya (Arsenal, Spanyol).

Lini pertahanan: Pau Cubarsi (Barcelona, Spanyol) - Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Maroko) - Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portugal).

Lini tengah: Jude Bellingham (Real Madrid, Inggris) - Rodri (Manchester City/Barcelona, Spanyol) - Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal).

Lini depan: Erling Haaland (Manchester City, Norwegia) - Kylian Mbappe (Real Madrid, Prancis) - Lionel Messi (Inter Miami, Argentina) - Lamine Yamal (Barcelona, Spanyol).

Bagaimana proses pemungutan suara berlangsung?

Para pesepakbola profesional dari 75 negara memberikan suara mereka melalui platform digital yang aman, yang disediakan oleh FIFPRO bekerja sama dengan serikat-serikat pemain yang menjadi anggotanya.

Terkait formasi dunia putra FIFPRO, para pemain dinilai berdasarkan performa mereka selama periode 4 Agustus 2025 hingga 19 Juli 2026, termasuk kedua tanggal tersebut. Keikutsertaan dalam minimal 30 pertandingan resmi selama periode ini menjadi syarat untuk layak bersaing memperebutkan tempat dalam formasi.

Setiap pemberi suara memilih tiga pemain yang mereka anggap menampilkan level terbaik di masing-masing dari empat posisi, yaitu penjaga gawang, pertahanan, tengah, dan serangan.

Seorang penjaga gawang, tiga bek, tiga gelandang, dan tiga penyerang yang meraih suara terbanyak di posisinya memperoleh tempat dalam formasi dunia tersebut.

Sedangkan tempat terakhir menjadi milik seorang pemain lapangan lainnya yang meraih suara terbanyak di antara para pemain yang tersisa.