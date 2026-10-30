Pelatih kepala Chelsea asal Spanyol, Xabi Alonso, menegaskan bahwa fokus timnya saat ini sepenuhnya tertuju pada ajang Liga Premier Inggris menjelang laga yang dinanti kontra Manchester United, Sabtu besok di Stadion Stamford Bridge, seraya menekankan pentingnya mengembalikan irama kemenangan usai hasil kurang memuaskan terakhir melawan Tottenham di Premier League dan Liverpool di Piala Liga sepanjang pekan lalu.

Alonso berbicara mengenai laga puncak yang dinanti dalam konferensi pers khusus pertandingan yang digelarnya hari Jumat ini dan dikutip situs "Sky Sports": "Kami kembali lagi ke atmosfer Premier League, dan bagi saya inilah kompetisi utama dan terpenting bagi kami tahun ini dan hampir di setiap tahunnya. Ini pertandingan besar; kami tidak punya waktu panjang untuk persiapan, tetapi sangat penting setelah pertandingan terakhir yang kami jalani di kandang sendiri untuk terus meraih kemenangan dan mengembalikan perasaan menang itu."

Ia menambahkan soal perkembangan teknis tim: "Begitu kami meninggalkan Liverpool, kami mulai memikirkan laga kontra United. Saya melihat versi kami yang lebih baik di hari Rabu dibandingkan dengan apa yang kami tampilkan di hari Sabtu, meskipun hasilnya tidak seperti yang kami inginkan di kedua kesempatan itu. Ini adalah sebuah perjalanan yang di dalamnya kalian menjalani momen-momen sulit dan kami harus belajar darinya."

Menjawab pertanyaan terkait minimnya menit bermain pemain muda Estevao musim ini, Alonso sepenuhnya membantah adanya niat untuk meminjamkannya pada Januari mendatang, dengan mengatakan: "Ya tentu saja, ia akan bermain. Musim ini panjang dan akan ada peluang bagi semua orang, dan ia pasti akan mendapatkan menitnya. Kami masih berada di awal musim tetapi ia akan hadir."

Pertandingan berikutnya CHE Premier League 08.30 MUN

Pelatih Chelsea itu melanjutkan penjelasannya: "Ini bukan soal upayanya, melainkan konteks pertandingan; ia anak yang luar biasa. Kami masih berada di bulan Oktober dan ia akan memiliki peran penting. Bukan rahasia bahwa semua pemain ingin berada di lapangan dan bermain, dan saya memikul tanggung jawab atas hal itu; setiap orang harus siap, dan setiap pertandingan punya arti pentingnya. Estevao berlatih dengan baik dan sikapnya sangat positif."

Di sisi cedera, Alonso mengungkap sifat cedera bek Maxence Lacroix yang meninggalkan lapangan dalam kondisi cedera pada tersingkirnya Chelsea dari Piala Liga melawan Liverpool: "Max mengalami cedera, dan kami memperkirakan ia tidak akan tersedia sebelum jeda internasional mendatang; di mana ia akan absen selama beberapa pekan."

Mengenai kemungkinan kembalinya kiper Emiliano Martinez sebelum jeda internasional, ia menjelaskan: "Ya, ada peluang untuk kembalinya. Kami harus menunggu sepanjang pekan depan dan kita lihat bagaimana situasinya berkembang, dan jika ia siap bermain maka kemungkinan besar ia akan mengenakan masker wajah."

Menyinggung pendapatnya soal kondisi terkini pelatih Manchester United Michael Carrick yang kini terancam dipecat di tengah kegagalan timnya meraih satu pun kemenangan dalam 8 pertandingan terakhir yang dijalaninya di seluruh ajang, Alonso mengungkapkan rasa hormatnya yang penuh kepadanya, dengan mengatakan: "Saya menaruh banyak rasa hormat kepadanya, dan saya memiliki simpati besar terhadap Michael sebagai pelatih; saya mengenalnya dengan baik karena kami pernah berhadapan sebagai pemain di lapangan dulu, namun di luar itu, bukan urusan saya untuk mengomentari detail persoalannya."

Adapun soal tantangan yang dihadirkan tim Manchester United, Alonso menambahkan: "Dalam kondisi apa pun, kami harus bersiap dengan cara yang sama; kami hanya mengendalikan apa yang bisa kami kendalikan, yaitu cara persiapan kami, keputusan-keputusan kami, dan mentalitas kami. United memiliki skuad yang kuat, pemain-pemain istimewa, dan pelatih yang bagus, karena itu ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, dan kami harus berada di level tertinggi kami dan dengan versi terbaik kami untuk meraih kemenangan."

Dalam konteks lain, Alonso mengungkap percakapannya dengan bintang tim Cole Palmer soal kedisiplinan di dalam lapangan hijau usai kartu merah terakhirnya melawan Tottenham, dengan mengatakan: "Kami memang sudah berbicara soal pertandingan itu dan soal hal-hal yang bisa ia kembangkan untuk dirinya sendiri, dan itu adalah hal yang terus kami lakukan. Dan tentu saja, kami tidak ingin skenario kartu merah itu terulang lagi."

Alonso menutup pembicaraannya dengan memuji mentalitas sang pemain: "Dalam pembicaraan kami, kami lebih fokus pada sisi sepak bola dan apa yang kami butuhkan di dalam lapangan, karena Cole memiliki kecerdasan sepak bola yang besar, ia mencintai dan menikmati permainan ini, dan itulah poros utama diskusi kami."