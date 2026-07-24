Antonela Roccuzzo, istri bintang Lionel Messi, memecah kebisuannya setelah gelombang kritik tajam yang menerpa timnas Argentina menyusul kekalahan tanpa balas 0-1 dari Spanyol di final Piala Dunia 2026.

Pasangan bintang Lionel Messi itu menyatakan dukungan penuhnya kepada "La Albiceleste" melalui akun Instagram miliknya, dengan membagikan ulang sebuah pesan dari penulis sekaligus jurnalis Connie Ansaldi yang berbunyi: "Bangga menjadi orang Argentina. Argentina benar-benar seperti keluarga; kami mungkin berselisih dan bertengkar satu sama lain, tetapi jika ada orang dari luar yang berani melecehkan kami, kami akan mencabik-cabiknya".

Unggahan ini menjadi respons tegas dan langsung pertama terhadap serangan yang menyasar tim tersebut menyusul insiden dan keributan yang terjadi setelah laga final.

Setelah kembali ke kota kelahirannya, Rosario, bersama keluarganya, Antonela juga berinteraksi dengan sebuah unggahan dari penyanyi Argentina Maria Becerra, yang sebelumnya membawakan lagu kebangsaan negaranya menjelang dimulainya laga final.

Roccuzzo mengomentari unggahan tersebut dengan mengatakan: "Semoga Argentina yang penuh potensi tetap jaya selamanya", sekaligus menegaskan keteguhan sikapnya dalam mendukung timnas negaranya, di tengah kontroversi luas dan perang mulut di media yang menyelimuti akhir pesta dunia tersebut, seperti dilaporkan jaringan "RMC Sport".