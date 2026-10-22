Laporan media Saudi mengungkapkan bahwa Liga Profesional Roshn Saudi cenderung menunda pertandingan antara Al Ahli dan Al Khaleej, yang sedianya akan digelar malam ini, Kamis, di Stadion Al Inmaa, Jeddah, dalam lanjutan pekan ke-11 kompetisi domestik.

Menurut keterangan jurnalis Saudi Sami Al Qadi, pertandingan tersebut diputuskan untuk ditunda karena kendala penerbangan.

Sumber yang sama menjelaskan bahwa Al Khaleej belum bisa meninggalkan Bandara Dammam hingga pagi ini dalam perjalanan menuju Jeddah.

Ia menyebutkan bahwa kemungkinan besar pertandingan akan digelar besok, Jumat, di Stadion Kota Olahraga Pangeran Abdullah Al Faisal, sementara pertandingan antara Al Ittihad dan Al Diriyah akan dimainkan di Stadion Al Inmaa.

Pertandingan berikutnya AHL Saudi Pro League 14.00 ALK

Jika hal itu terjadi, besok akan menyaksikan digelarnya 4 pertandingan klub-klub besar di Liga Roshn dalam pekan yang sama. Selain dua pertandingan yang telah disebutkan sebelumnya, Al Nassr juga akan bermain menghadapi Al Faisaly, dan Al Hilal menghadapi Al Qadsiah.