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Tim Ursinus
Diterjemahkan oleh

Kabar buruk untuk Bayern Munchen? Thomas Tuchel tak akan memberi kelonggaran kepada Harry Kane

UEFA Nations League A
H. Kane
T. Tuchel
Bundesliga
Bayern Munich
Czechia vs England
Czechia
England

Pelatih tim nasional Inggris Thomas Tuchel mengatakan dalam wawancara dengan Standard bahwa Harry Kane dari Bayern Munchen "mutlak" akan masuk starting XI "di keempat pertandingan" Three Lions di Nations League.

"Sejujurnya saya paling tidak ingin melakukan rotasi. Saya tidak yakin apakah itu memungkinkan. Skenario ideal saya adalah terus tampil lagi dan lagi - dengan setidaknya enam atau tujuh pemain dari susunan pemain inti yang kami percayai," kata Tuchel.

Dengan demikian, Kane tidak akan kembali ke Munchen dalam kondisi terlalu segar usai jeda internasional XXL. Inggris akan menjalani laga terakhir dari empat pertandingan pada Selasa malam mendatang melawan Republik Ceko. Bayern akan kembali beraksi di Bundesliga pada Sabtu berikutnya saat menghadapi FC Augsburg.

Inggris kalah 2-3 dari juara dunia bertahan Spanyol pada matchday pertama - juga karena Kane gagal mengeksekusi penalti.

Pada Selasa, leg pertama melawan Republik Ceko akan digelar. Tuchel menegaskan: "Kami harus proaktif dan memberikan segalanya. Tidak ada ruang untuk permainan yang konservatif atau hemat energi. Beginilah tim ingin bermain, beginilah kami ingin bermain - jadi mari kita mulai. Ini akan menjadi skenario yang berbeda, lingkungan yang berbeda, dan tantangan yang berbeda."

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