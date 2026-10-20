Pelatih Bayern itu harus menahan nyeri hebat di pinggul saat pertandingan Bundesliga melawan RB Leipzig pada Sabtu. Ia juga terserang infeksi virus. Kondisi itu memaksa Kompany duduk di bangku cadangan hampir sepanjang laga. Sebagai gantinya, asisten pelatih Aaron Danks hampir sepenuhnya mengambil alih tugas memberikan instruksi di tepi lapangan.

Harian Bild kini mengungkap informasi lebih lanjut mengenai kondisi kesehatan pelatih asal Belgia tersebut. Pada Senin, ia bahkan tetap di rumah dan tidak mengikuti sesi latihan tertutup. Selain Danks, tugasnya diambil alih para asistennya, yakni Rene Maric, Floribert N’Galula, dan Daniel Fradley.

Pada Senin, Kompany menjalani pemeriksaan oleh tim dokter yang dipimpin dokter penyakit dalam tim, Prof. Dr. Roland Schmidt. Penyakitnya tidak dianggap enteng oleh pihak klub karena pelatih berusia 40 tahun itu tampak sangat lemas saat pertandingan melawan Leipzig. Ia memang memberikan arahan di ruang ganti, tetapi kabarnya berbaring di sofa di Allianz Arena, baik saat turun minum maupun setelah peluit akhir.

FC Bayern: Mengapa pinggul Vincent Kompany nyeri?

Menurut tz , masalah pinggul itu berkaitan dengan flu, yang menyebabkan gangguan pada jaringan parut lama. Karena itu, saat berjalan dari lorong menuju lapangan Allianz Arena untuk pertandingan melawan Leipzig, ia terlihat kesulitan menaiki tangga.

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Seusai pertandingan, Kompany juga melewatkan sesi wawancara yang biasa digelar dan mengutus para petinggi klub, termasuk Max Eberl, sebagai gantinya. "Dia sedang berbaring di ruang pelatih," kata direktur olahraga itu kepada Sky . Di kesempatan lain, ia menegaskan: "Kondisinya benar-benar tidak baik." Sementara itu, Joshua Kimmich mengaku tidak tahu. "Dia kenapa? Saya sama sekali tidak tahu," katanya, lalu bercanda: "Saya rasa dia tidak mau berurusan dengan kalian."

Namun, Eberl optimistis Kompany akan kembali bugar untuk pertandingan penting melawan Arsenal di Liga Champions. "Kami sangat yakin Rabu nanti tidak akan menjadi masalah." Meski begitu, ia mengakui: "Saya belum bisa mengatakan peran apa yang akan dia jalankan."

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Fit menghadapi FC Arsenal? Kondisi terkini Vincent Kompany

Menurut laporan harian Bild, para petinggi Bayern tetap optimistis Kompany bisa mendampingi timnya, bahkan sehari sebelum menghadapi finalis musim lalu. Salah satu pertanda positifnya, ia dikabarkan sudah kembali ke Säbener Straße pada Minggu untuk melakukan persiapan.

Namun, ia absen dari latihan terakhir pada Selasa. "Vincent Kompany perlu dan ingin beristirahat karena infeksi virus yang dialaminya," kata pihak klub asal Munich itu. Selain tidak mengikuti sesi latihan (pukul 14.00), sang pelatih juga tidak akan menghadiri sesi media (pukul 16.00) pada sore harinya.







