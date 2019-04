Pelajaran klasik yang selalu bisa diambil dari sebuah turnamen besar: tidak ada yang tidak mungkin dalam sepakbola... apapun bisa terjadi.

Keajaiban kembali berulang. Masih segar diingatan bagaimama mereka membuat mata insan sepakbola terbelalak ketika menendang sang juara bertahan dari Liga Champions di babak 16 besar lalu.

Bak sebuah mukjizat, Ajax mengulangi skenario serupa dengan mendepak tim favorit juara Eropa musim ini, . Hebatnya, dua tim raksasa Eropa tersebut dieliminasi anak-anak dari Amsterdam di masing-masing kandang mereka.

Sudah bisa ditebak arah pembicaran publik selepas pertandingan. Selain membahas kecemerlangan Ajax, para pecandu sepakobola, baik yang doyan nyinyir atau kalem, akan terfokus pada satu nama: Cristiano Ronaldo.

Pemain yang digadang-gadang sebagai Mr. Liga Champions, nyatanya malam ini tak mampu mengeluarkan magisnya seperti biasa. Tak ada lagi pemandangan memesona seperti ketika sang megabintang membuat hat-trick untuk menyingkirkan secara spartan.

Gol pembuka yang dicetaknya melalui sundulan ke gawang Ajax di Turin sempat membuat loyalis Bianconeri melayang-layang bak dimabuk 'juara Liga Champions.. oh juara Liga Champions'. Tapi pasukan Massimiliano Allegri seolah lupa daratan siapa yang mereka hadapi.

Entah terlena atau salah rencana ketika dalam keadaan unggul, jawara Italia ini harus mendapati dua gol balasan dari pasukan Erik ten Hag. Suara-suara bising pendukung Juventus pun perlahan-lahan senyap ketika Donny van de Beek menerima bola di area krusial dan sang gelandang menuntaskannya untuk membuat agregat jadi sama kuat, 2-2.

Kedua tim meninggalkan lapangan di babak pertama dengan mental yang berbeda. Juventus terbilang dilema, Ajax justru dalam konfidensi tinggi.

Si Nonya Tua sadar betul, bermain terlalu menyerang bisa berisiko, bermain terlalu terbuka bisa membuat sang lawan mendapatkan momentum. Juve mungkin saja mencetak gol berikutnya, namun bila de Godenzonen sekali lagi membalasnya, maka habislah Juve, sebab klub elite Belanda ini bakal posisi unggul secara gol tandang.

Maka tuan rumah menghadapi babak kedua dengan penampilan membingungkan. Opsi memasukkan Moise Kean pun tak banyak membantu. Sementara, Ajax dengan optimisme tingginya mengetahui betul bagaimana keluar dari lubang jarum sebagaimana saat mereka menyingkirkan Madrid.

Setelah dua kali disentak dengan dua peluang bagus Ajax, kali ini Wojciech Szczesny tak bisa berbuat banyak saat menghadapi aksi Matthijs de Ligt. Sang bek berhasil menjumpai umpan Lasse Schone dari situasi corner untuk kemudian menumbangkan eks penjaga gawang tersebut.

Seketika Allianz Stadium hening. Hanya suara-suara kecil suporter Ajax yang bersorak atas gol menentukan yang dikreasi pemain berbakat yang diincar banyak klub elite Eropa tersebut.

Pedih memang menanti 23 tahun lamanya untuk merasakan kembali mahkota Eropa. Apalagi sampai rela menguras finansial klub demi mendatangkan seorang Ronaldo, yang punya reputasi sebagai penakluk Liga Champions.

1 - 2018/19 will be the first season not to feature Cristiano Ronaldo at the semi-final stage since 2009-10, when he was eliminated at the Last 16 stage with Real Madrid. Exit. pic.twitter.com/xX3c18ACar