Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Real Madrid menelan kekalahan menyakitkan 1-2 dari tamunya, Deportivo Alaves, di Stadion Santiago Bernabeu, Sabtu kemarin, sehingga menyia-nyiakan kesempatan untuk terus menekan Barcelona, pemuncak klasemen Liga Spanyol.

Real Madrid kembali menunjukkan penampilan yang mengkhawatirkan di babak pertama. Mereka menguasai bola, tetapi nyaris tidak menemukan cara untuk menembus organisasi pertahanan yang diterapkan pelatih Quique Sanchez Flores.

Baca juga

Kontribusi Gol Terbanyak di Eropa: Mbappe di Posisi Kedua, Yamal Teratas

Dalam 13 Tahun Terakhir, Zabiri Jadi Penyerang LaLiga Paling Berbahaya di Luar Real Madrid dan Barcelona

Alaves mampu bertahan hingga peluit akhir dan membawa pulang tiga poin berharga dari Stadion Santiago Bernabeu.

Iklan Iklan

Kekalahan ini mengakhiri rentetan kemenangan Real Madrid dan membuat mereka tetap berada di peringkat ketiga, sekaligus memberi Barcelona kesempatan untuk memperlebar jarak menjadi 6 poin.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya RSO LaLiga 13.00 RMA

"Kesalahan Real Madrid"

Melalui program "Tiempo de Juego" di radio COPE asal Spanyol, jurnalis ternama Manolo Lama menganalisis penyebab utama yang menurutnya membuat Real Madrid tersandung di Stadion Santiago Bernabeu.

Lama menilai kurangnya ketajaman di depan gawang menjadi faktor utama kekalahan tersebut, seraya menegaskan bahwa tim sebenarnya memiliki cukup peluang untuk memenangi pertandingan.

Iklan

"Real Madrid membuat beberapa kesalahan. Yang pertama adalah kurangnya ketajaman. Menurut pandangan saya, mereka memiliki peluang untuk memenangi pertandingan," ujarnya.

Lama juga membebankan sebagian tanggung jawab kepada Mourinho atas keputusan teknisnya: "Saya rasa sang pelatih, yang pekan ini kami sanjung setinggi langit, membuat kesalahan serius, seperti menarik keluar Arda Guler, pemain terbaik dalam mengeksekusi bola mati, dan tetap mempertahankan Vinicius."

Iklan

Ia menambahkan bahwa keputusan itu bukan hanya pendapatnya pribadi, karena para suporter di Bernabeu juga menyuarakannya lewat siulan cemoohan, baik terhadap pergantian tersebut maupun terhadap Vinicius.

Lama juga menyinggung kebiasaan Real Madrid yang kerap mengandalkan comeback di menit-menit akhir, sembari memperingatkan bahwa cara tersebut tidak akan selalu berhasil.

Iklan

"Ketika Anda bermain api, Anda mungkin berhasil bangkit sekali, bahkan dua kali, tetapi akan tiba saatnya Anda terbakar," katanya.

Di akhir analisisnya, Lama memuji rencana taktik yang disusun Quique Sanchez Flores untuk Alaves, yang berhasil meredam senjata utama Real Madrid, yakni kecepatan dan ruang.

Iklan

"Ada kalanya, jika Anda tidak membiarkan Real Madrid berlari, seperti yang dilakukan Quique, mereka akan sangat kesulitan dalam permainan posisional, dan kita kembali melihatnya. Real Madrid tidak bisa berlari, dan kita tidak melihat satu pun situasi satu lawan satu dengan kiper atau peluang yang mengandalkan kecepatan," jelasnya.

Real Madrid melepaskan 24 tembakan sepanjang laga, berbanding 8 percobaan dari Alaves, serta mendapatkan 13 sepak pojok berbanding satu milik lawannya.

Iklan

Real Madrid menguasai bola hingga 74,3%, tetapi hanya mencetak satu gol dari 7 tembakan tepat sasaran.

Real Madrid menyia-nyiakan 4 peluang besar, sedangkan Alaves tidak membuang satu pun peluang besar. Hal ini mencerminkan perbedaan antara mendominasi jalannya laga dan efektivitas di depan gawang.

Iklan

Dengan kekalahan kemarin, perolehan poin Real Madrid tertahan di angka 33, di peringkat ketiga klasemen Liga Spanyol, terpaut 3 poin dari Barcelona di puncak dan satu poin dari Atletico Madrid di posisi kedua.