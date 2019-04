Bintang Lima! Liverpool tanpa ampun mencukur Huddersfield Town lima gol tanpa balas. Pesta gol The Reds diawali gol kilat Naby Keita, sedangkan Sadio Mane dan Mohamed Salah masing-masing membuat dua gol. Kemenangan ini membuat Liverpool kembali ke puncak klasemen sementara dengan koleksi 91 poin. #MatchdayGoal #LIVHUD #EPL

