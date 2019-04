Fans Lazio Pasang Banner Pro-Mussolini & Lecehkan Tiemoue Bakayoko

A group of around 50 #Lazio ultras unveiled a banner “honouring Benito Mussolini” in #ACMilan today while chanting football slogans ahead of the Coppa Italia semi-final https://t.co/9s7JiX9vwg #MilanLazio #CoppaItalia #KickItOut pic.twitter.com/q8kD3mY7Nw