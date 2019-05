Jose Mourinho Sebut Lionel Messi 'The Special One'

Mourinho mendukung peraih lima Ballon d’Or tahun ini membuat perbedaan lawan the Reds.

Mantan arsitek dan Jose Mourinho melantunkan pujian kepada Lionel Messi, yang disebutnya “special one all the time” jelang bentrok antara dan .

Kedua tim ini akan bertemu di Camp Nou untuk pertama kali, dengan tiket di final Liga Champions ini menjadi pertaruhan antara atau . Barca membekuk United dengan kemenangan agregat 4-0 sementara the Reds melaju usai menyingkirkan 6-1 melalui dua pertandingan.

Pemain ini memimpin persaingan sepatu emas dengan 34 gol dan ia juga mencetak 12 gol lainnya di beberapa komenrar.

Mourinho, yang sebelumnya kerap bersitegang dengan Messi, memprediksi Barca menuju final Liga Champions pertama sejak 2015.

“Saya akan katakan, Barca tanpa Messi, favorit, tapi dengna Messi, Messi adalah Messi,” kata pria asal ini.

“Saya tidak mengatakan Messi special one [pekan ini] di sini karena ia the special one sepanjang saat.”

“Ia mencetak dua gol lawn Manchester United, ia mencetak dua gol sepanjang waktu.”