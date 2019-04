Neymar mengaku punya mimpi untuk bermain satu tim dengan Eden Hazard. "Gaya bermainnya mirip dengan saya. Kami akan membuat kekacauan bersama," katanya. Menariknya, bintang Paris Saint-Germain dan Chelsea itu tengah diminati oleh Real Madrid. Bak gayung bersambut, Zinedine Zidane mengaku membuka kemungkinan untuk mempersatukan keduanya di Madrid. Akankah duet Neymar dan Hazard terwujud di musim panas nanti?

