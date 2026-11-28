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John Terry, mantan kapten Chelsea, memicu perdebatan dengan pujian luar biasa kepada salah satu bintang Arsenal. Tanpa ragu sedikit pun, ia menyebutnya sebagai pemain terbaik di dunia "saat ini" di posisinya.

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Sosok yang dimaksud adalah penjaga gawang Arsenal asal Spanyol, David Raya. Ia didatangkan dari Brentford pada Agustus 2023, awalnya dengan status pinjaman, sebelum kesepakatan itu berubah menjadi transfer permanen pada tahun berikutnya dengan nilai 27 juta pound sterling.

Kiper berusia 31 tahun itu menjadi salah satu elemen kunci keberhasilan Arsenal pada musim lalu, ketika tim tersebut menjuarai Liga Primer Inggris dan melaju ke final Liga Champions.

Raya terus menampilkan level permainan yang sama pada musim ini dan turut membantu Arsenal memimpin klasemen Liga Primer Inggris dengan keunggulan 6 poin setelah 11 pekan. Penampilan itulah yang mendorong Terry memberinya penilaian istimewa.

Dalam wawancara dengan Rory Jennings, mantan kapten Chelsea itu mengatakan: "Ketika Anda melihat Raya, Anda bertanya-tanya: siapa sangka dia sebagus ini? Dia kiper terbaik di dunia, 100%."

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Terry kemudian menjelaskan alasan kekagumannya kepada kiper asal Spanyol tersebut: "Dia piawai menangani umpan silang, menguasai kotak penaltinya, dan luar biasa dalam menggunakan kedua kakinya. Dia benar-benar hebat."

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Pujian Terry tidak berhenti pada Raya, tetapi juga meluas ke seluruh lini pertahanan Arsenal. Ia menilai tim tersebut memiliki barisan pertahanan yang layak masuk dalam perdebatan lini belakang terbaik sepanjang sejarah Liga Primer Inggris. "Saya rasa mereka bagus secara (luar biasa), dan jika mereka mencapai level yang saya harapkan dari mereka serta berhasil memenangi tiga gelar beruntun, saya pikir mereka harus masuk dalam perbincangan," ujarnya.

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Ia melanjutkan: "Anda bisa berdebat soal siapa yang terbaik secara individu, pemain ini atau pemain itu, tetapi menurut saya jika mereka memiliki gelar, mereka harus masuk dalam perbincangan, baik sebagai sebuah unit pertahanan maupun secara individu." Arsenal bersiap menunjukkan kekuatan pertahanannya saat menghadapi Manchester City besok, Minggu, dalam laga yang memberi mereka peluang untuk memperlebar jarak dengan salah satu pesaing utama dalam perburuan gelar.

Raya absen saat Arsenal menghadapi Borussia Dortmund di Liga Champions pada Selasa lalu setelah mengalami cedera bahu dalam hasil imbang 2-2 melawan Newcastle United pada pekan sebelumnya di liga domestik. Meski demikian, Mikel Arteta tidak menutup kemungkinan sang kiper kembali tampil melawan Manchester City dan menegaskan bahwa keputusan belum diambil.

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