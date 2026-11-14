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Persaingan untuk menjadi tuan rumah babak final turnamen UEFA Nations League terus berlanjut, tetapi kali ini jauh dari lapangan hijau, setelah Spanyol dan Prancis memasuki persaingan sengit untuk menyelenggarakan turnamen "Empat Besar" yang dijadwalkan berlangsung pada Juni mendatang.

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Dengan ditutupnya pendaftaran berkas pencalonan pada 21 Oktober lalu, Spanyol dan Prancis tampak sebagai kandidat terkuat untuk menjadi tuan rumah turnamen menurut penjelasan surat kabar "Marca", di mana Federasi Sepakbola Spanyol mengajukan berkas yang kuat mencakup dua stadion, yakni Santiago Bernabeu di Madrid dan Jose Zorrilla di Valladolid, sementara Federasi Prancis bersaing dengan stadion Lyon dan Saint-Etienne untuk menjadi tuan rumah pertandingan.

Keputusan final tidak akan ditetapkan sebelum pengundian babak perempat final dilaksanakan, yang dijadwalkan berlangsung pada 20 November ini, di mana laga-laga babak ini akan menentukan jalan menuju kelolosan ke semifinal, sekaligus mengungkap dua timnas yang di antaranya akan dipilih negara tuan rumah fase final.

Asosiasi Sepakbola Eropa "UEFA" lebih memilih penyelenggaraan fase final di negara salah satu dari empat timnas yang lolos ke semifinal, guna menjamin kehadiran suporter yang lebih besar dan atmosfer yang penuh semangat, yang berdampak positif terhadap turnamen dan memberinya daya tarik suporter serta media yang lebih besar.

Meski demikian, "UEFA" tidak mengesampingkan opsi alternatif, di mana pertandingan semifinal dan final bisa digelar di lapangan netral, jika tidak ada satu pun dari timnas yang lolos ke semifinal yang mampu menjadi tuan rumah turnamen.

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Spanyol dan Prancis memiliki keunggulan dalam perlombaan menjadi tuan rumah, bukan hanya karena keduanya mengajukan dua berkas pencalonan resmi, tetapi juga karena keduanya termasuk kandidat paling menonjol untuk mencapai semifinal.

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Sebelumnya, Portugal telah menjadi tuan rumah edisi pertama fase final pada 2019, disusul Italia pada 2021, kemudian Belanda pada 2023, dan Jerman pada 2025, sementara Inggris tampak sebagai kandidat yang mungkin, meski terikat dengan penyelenggaraan turnamen Piala Eropa 2028.

Arti penting menjadi tuan rumah turnamen bagi Spanyol tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan sebuah ajang sepakbola besar, tetapi mengandung dimensi strategis terkait persiapan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030, dalam kemitraan dengan Portugal dan Maroko.

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Menjadi tuan rumah semifinal UEFA Nations League merupakan ujian penting bagi kemampuan organisasi Spanyol menjelang Piala Dunia, dan juga bisa memperkuat peluang Stadion Santiago Bernabeu untuk menjadi tuan rumah partai final Piala Dunia 2030, melalui pembuktian kemampuannya untuk menampung ajang-ajang besar yang menuntut kesiapan organisasi dan suporter pada level tertinggi.

Antara Stadion Santiago Bernabeu dan Jose Zorrilla di satu sisi, serta stadion Lyon dan Saint-Etienne di sisi lain, persaingan di balik layar terus berlanjut, menanti hasil dari pengundian babak perempat final, yang dijadwalkan berlangsung pada hari Kamis di kota Nyon, Swiss, yang akan menentukan gambaran jalan menuju semifinal, dan memberikan perlombaan tuan rumah arah yang lebih jelas.

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Perlu diingat bahwa Portugal adalah pemegang gelar UEFA Nations League, setelah dinobatkan sebagai juara untuk kedua kalinya dalam sejarahnya pada 2025, usai mengalahkan Spanyol lewat adu penalti di partai final, menyusul berakhirnya waktu normal dan tambahan dengan skor imbang (2-2).

Portugal sebelumnya telah meraih gelar edisi pertama turnamen pada 2019, sementara Prancis menggondol gelar edisi 2021, dan Spanyol dinobatkan sebagai juara pada edisi 2023.