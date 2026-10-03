Klub Al Hilal semakin dekat untuk mendapatkan kembali salah satu pemainnya setelah absen panjang selama 8 bulan penuh, menjelang laga Klasiko yang dinanti-nantikan melawan rival tradisional, Al Ittihad.

Al Ittihad akan bertandang ke markas Al Hilal pada 10 Oktober mendatang di Stadion Kingdom Arena, Riyadh, ibu kota Arab Saudi, dalam laga puncak pekan kedelapan Liga Roshn.

Sepekan sebelum laga tersebut, surat kabar Arab Saudi "Arriyadiyah" menyebutkan bahwa klub Al Hilal sudah dekat untuk mendapatkan kembali bek kanannya, Hamad Al Yami, setelah ia hampir kembali ke latihan bersama tim.

Al Yami mengalami cedera pada tempurung lutut saat menghadapi Al Taawoun pada 24 Februari lalu, dalam laga tunda pekan kesepuluh Liga Roshn Arab Saudi, lalu menjalani operasi di Finlandia pada Maret lalu.

Al Yami menjalani program rehabilitasi selama periode lalu yang kini hampir rampung, sehingga ia dapat ikut serta dalam latihan bersama tim, dan selanjutnya di laga-laga resmi pada periode mendatang.

Kembalinya Al Yami akan menjadi hal penting, terlebih karena pelatih kepala Al Hilal asal Italia, Simone Inzaghi, hanya mengandalkan Mohamed Mahzari di posisi bek kanan, dan menggantikannya dengan bek kiri Mutaib Al Harbi.

Al Yami merupakan salah satu elemen paling menonjol yang diandalkan Inzaghi pada musim lalu, di mana ia tampil bersamanya sebelum cedera dalam 27 pertandingan, dan berhasil mencetak dua assist.

Al Hilal menatap Klasiko melawan Al Ittihad demi meraih kemenangan baru guna mempertahankan posisi puncak, karena mereka memimpin klasemen dengan koleksi 18 poin, unggul satu poin saja atas "Al Ameed" yang berada di peringkat kedua.