Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia 2026 Di TVRI Hari Ini & Jam Tayang WIB

Piala Dunia 2026 berlangsung musim panas ini di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dari 11 Juni hingga 19 Juli waktu setempat.

Ajang ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah turnamen, untuk pertama kalinya mentas di tiga negara dan melibatkan 48 peserta, bertambah dari sebelumnya 32 tim.

Di Indonesia, TVRI menjadi pemegang hak siar eksklusif Piala Dunia 2026 di Indonesia dan akan menayangkan pertandingan secara gratis melalui dua kanal resmi, yakni TVRI Nasional dan TVRI Sport.

Selain itu, TVRI juga resmi bekerja sama dengan platform over the top (OTT) MAXstream TV dan Folaplay untuk menghadirkan layanan streaming hajatan akbar empat tahunan ini. Berikut jadwal fase grup matchday pertama Piala Dunia 2026 dalam WIB.

Jumat, 12 Juni 2026

Kick-Off (WIB) Pertandingan Grup 02:00 Meksiko vs Afrika Selatan A 09:00 Korea Selatan vs Republik Ceko A

Sabtu, 13 Juni 2026

Kick-Off (WIB) Pertandingan Grup 02:00 Kanada vs Bosnia & Herzegovina B 08:00 Amerika Serikat vs Paraguay D

Minggu, 14 Juni 2026

Kick-Off (WIB) Pertandingan Grup 02:00 Qatar vs Swiss B 02:00 Brasil vs Maroko C 08:00 Haiti vs Skotlandia C 11:00 Australia vs Turki D

Senin, 15 Juni 2026

Kick-Off (WIB) Pertandingan Grup 00:00 Jerman vs Curacao E 03:00 Belanda vs Jepang F 06:00 Pantai Gading vs Ekuador E 09:00 Swedia vs Tunisia F 23:00 Spanyol vs Tanjung Verde H

Selasa, 16 Juni 2026

Kick-Off (WIB) Pertandingan Grup 02:00 Belgia vs Mesir G 05:00 Arab Saudi vs Uruguay H 08:00 Iran vs Selandia Baru G

Rabu, 17 Juni 2026

Kick-Off (WIB) Pertandingan Grup 02:00 Prancis vs Senegal I 05:00 Irak vs Norwegia I 08:00 Argentina vs Aljazair J 11:00 Austria vs Yordania J

Kamis, 18 Juni 2026