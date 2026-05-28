Goal.com
LiveTiket
FBL-WC-2026-US-GLOBAL-CITIZENAFP
GOAL

Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia 2026 Di TVRI Hari Ini & Jam Tayang WIB

World Cup
Mexico
South Africa
South Korea
Czechia
Canada
Bosnia and Herzegovina
USA
Paraguay
Qatar
Switzerland
Brazil
Morocco
Haiti
Scotland
Australia
Turkiye
Germany
Curacao
Netherlands
Japan
Ivory Coast
Ecuador
Sweden
Tunisia
Spain
Cape Verde
Belgium
Egypt
Saudi Arabia
Uruguay
Iran
New Zealand
France
Senegal
Iraq
Norway
Argentina
Algeria
Austria
Jordan
Portugal
DR Congo
England
Croatia
Ghana
Panama
Uzbekistan
Colombia

TVRI menjadi pemegang hak siar eksklusif Piala Dunia 2026 di Indonesia dan menayangkan pertandingan secara cuma-cuma.

Piala Dunia 2026 berlangsung musim panas ini di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dari 11 Juni hingga 19 Juli waktu setempat.

Ajang ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah turnamen, untuk pertama kalinya mentas di tiga negara dan melibatkan 48 peserta, bertambah dari sebelumnya 32 tim.

Di Indonesia, TVRI menjadi pemegang hak siar eksklusif Piala Dunia 2026 di Indonesia dan akan menayangkan pertandingan secara gratis melalui dua kanal resmi, yakni TVRI Nasional dan TVRI Sport.

Selain itu, TVRI juga resmi bekerja sama dengan platform over the top (OTT) MAXstream TV dan Folaplay untuk menghadirkan layanan streaming hajatan akbar empat tahunan ini. Berikut jadwal fase grup matchday pertama Piala Dunia 2026 dalam WIB.

Jumat, 12 Juni 2026

Kick-Off (WIB)

Pertandingan

Grup

02:00

Meksiko vs Afrika Selatan

A

09:00

Korea Selatan vs Republik Ceko

A

Sabtu, 13 Juni 2026

Kick-Off (WIB)

Pertandingan

Grup

02:00

Kanada vs Bosnia & Herzegovina

B

08:00

Amerika Serikat vs Paraguay

D

Minggu, 14 Juni 2026

Kick-Off (WIB)

Pertandingan

Grup

02:00

Qatar vs Swiss

B

02:00

Brasil vs Maroko

C

08:00

Haiti vs Skotlandia

C

11:00

Australia vs Turki

D

Senin, 15 Juni 2026

Kick-Off (WIB)

Pertandingan

Grup

00:00

Jerman vs Curacao

E

03:00

Belanda vs Jepang

F

06:00

Pantai Gading vs Ekuador

E

09:00

Swedia vs Tunisia

F

23:00

Spanyol vs Tanjung Verde

H

Selasa, 16 Juni 2026

Kick-Off (WIB)

Pertandingan

Grup

02:00

Belgia vs Mesir

G

05:00

Arab Saudi vs Uruguay

H

08:00

Iran vs Selandia Baru

G

Rabu, 17 Juni 2026

Kick-Off (WIB)

Pertandingan

Grup

02:00

Prancis vs Senegal

I

05:00

Irak vs Norwegia

I

08:00

Argentina vs Aljazair

J

11:00

Austria vs Yordania

J

Kamis, 18 Juni 2026

Kick-Off (WIB)

Pertandingan

Grup

00:00

Portugal vs RD Kongo

K

03:00

Inggris vs Kroasia

L

06:00

Ghana vs Panama

L

09:00

Uzbekistan vs Kolombia

K

23:00

Republik Ceko vs Afrika Selatan

A

Iklan