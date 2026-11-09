Federasi Sepak Bola Arab Saudi mengumumkan jadwal baru untuk babak-babak tersisa dalam turnamen Piala Pelayan Dua Kota Suci musim 2026-2027, dengan menetapkan jadwal pertandingan babak 16 besar, di samping jadwal perempat final dan semifinal, dalam rangka melanjutkan kompetisi turnamen yang menyaksikan persaingan ketat antara 16 tim untuk meneruskan perjalanan menuju gelar juara.

Pertandingan babak 16 besar akan digelar pada 11 dan 12 Januari 2027, di mana babak ini menyaksikan laga-laga yang dinanti bagi klub Al Hilal, Al Ahli, Al Nassr, dan Al Ittihad, dalam ujian sistem gugur yang tidak menerima kesempatan kedua. Sementara itu, pertandingan perempat final diputuskan digelar pada 1 dan 2 Februari, dan semifinal pada 4 dan 5 Mei di tahun yang sama.

Al Ittihad Bentrok dengan Al Jubail, Al Hilal Hadapi Al Hazem

Pertandingan babak 16 besar dimulai pada Senin, 11 Januari dengan empat laga, di mana Al Orobah bertemu Al Akhdoud pukul 16.50 di Stadion Universitas Al Jouf. Pada waktu yang sama, Al Jubail menghadapi Al Ittihad di Stadion Pangeran Abdulaziz bin Musaed di Kota Hail.

Pada pukul 20.00, Al Riyadh menjamu tim Al Feiha di Stadion Pangeran Faisal bin Fahd di ibu kota, sementara Al Hilal bertemu Al Hazem di Stadion Kingdom Arena, dalam laga yang di dalamnya kedua tim berupaya mengamankan tiket lolos ke babak perempat final.

Al Ahli di Hadapan Al Ula, Al Nassr Bentrok dengan Al Khaleej

Persaingan berlanjut pada Selasa, 12 Januari, ketika Al Taawoun bertemu Al Wehda pukul 16.50 di Stadion Klub Al Taawoun di Kota Buraidah, sementara Al Ahli bertandang ke markas Al Ula pukul 17.05 di Stadion Pangeran Mohammed bin Abdulaziz di Madinah.

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Laga babak 16 besar ditutup dengan dua pertandingan pada pukul 20.00. Yang pertama mempertemukan Al Nassr dan Al Khaleej di Stadion Al Awwal Park di Riyadh, sementara Al Qadsiah bertemu Neom di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd di Kota Dammam, sehingga lengkaplah daftar tim yang lolos ke babak perempat final.

Perempat Final pada Februari, Semifinal pada Mei

Federasi Sepak Bola Arab Saudi menetapkan 1 dan 2 Februari 2027 sebagai jadwal pertandingan babak perempat final, sementara dua laga semifinal digelar pada 4 dan 5 Mei di tahun yang sama, tanpa perubahan dari jadwal yang sebelumnya ditetapkan.

Klub-klub peserta menantikan laga babak 16 besar, di tengah keinginan tim-tim besar untuk melanjutkan persaingan memperebutkan gelar, sementara tim-tim lainnya berambisi memanfaatkan sistem gugur dan menciptakan kejutan-kejutan baru dalam turnamen ini.