Jadwal Nottingham Forest Vs Manchester United: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Pertandingan pekan kesepuluh Liga Primer akan menyajikan duel kontras saat Nottingham Forest menjamu Manchester United di City Ground, Sabtu (1/11) malam WIB. Tuan rumah sedang dalam kondisi terpuruk, terdampar di peringkat ke-18 zona degradasi setelah menelan empat kekalahan beruntun. Situasi ini memaksa klub menunjuk manajer ketiga mereka musim ini, Sean Dyche, yang kini mengemban tugas berat.

Tantangan pertama Dyche sangatlah berat. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan laju buruk timnya saat menghadapi Manchester United yang justru sedang dalam performa terbaik. Pasukan Ruben Amorim telah menemukan ritme permainan mereka, terbukti dengan raihan tiga kemenangan beruntun (empat kemenangan dalam lima laga liga terakhir). Ini adalah waktu yang sangat tidak ideal bagi Forest untuk mencoba bangkit.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Nottingham Forest vs Manchester United, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Nottingham Forest vs Manchester United

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Primer antara Nottingham Forest dan Manchester United akan disiarkan secara live streaming di Vidio pada Sabtu, 1 November 2025 pukul 22:00 WIB

Jadwal Kick-Off Nottingham Forest vs Manchester United

Premier League - Premier League City Ground, Nottingham

Duel Nottingham Forest vs Manchester United di matchday kesepuluh Liga Primer 2025/26 akan dihelat di City Ground, Nottingham pada Sabtu, 1 November 2025 pukul 22:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Nottingham Forest

Manajer baru Sean Dyche harus langsung menghadapi masalah cedera pemain yang cukup pelik. Bek sayap andalan, Ola Aina, dipastikan masih harus menepi dalam waktu lama (diperkirakan hingga Desember) akibat cedera hamstring parah. Selain itu, Dilane Bakwa juga diperkirakan akan absen karena cedera ringan (knock).

Kondisi skuad semakin mengkhawatirkan karena dua pemain pilar lainnya juga diragukan tampil. Penyerang Chris Wood (masalah lutut) dan bek Oleksandr Zinchenko (cedera otot) akan menjalani penilaian akhir untuk menentukan apakah mereka cukup bugar untuk bermain. Tidak ada pemain Forest yang dilaporkan terkena skorsing.

Kabar Tim Manchester United

Manchester United masih belum bisa diperkuat oleh bek tengah andalan mereka, Lisandro Martínez. Pemain asal Argentina ini terus melanjutkan proses pemulihan jangka panjangnya akibat cedera lutut serius yang ia derita. Meski sudah menunjukkan kemajuan dengan kembali berlatih lari, Martínez dipastikan belum siap untuk kembali bermain.

Selain absennya Martínez, pelatih Ruben Amorim juga dibuat pusing dengan kondisi dua pemain lainnya. Gelandang Mason Mount dan bek Harry Maguire sama-sama dilaporkan masuk ke ruang perawatan setelah mengalami cedera ringan (knock). Keduanya sangat diragukan bisa tampil dalam laga ini dan akan dinilai kondisinya menjelang pertandingan.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

