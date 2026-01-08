Jadwal Manchester City Vs Exeter City: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Manchester City akan menjamu klub League One, Exeter City, di Etihad Stadium dalam upaya mengamankan tiket ke putaran keempat Piala FA. The Citizens, yang merupakan juara tujuh kali kompetisi ini, bertekad kembali ke jalur juara setelah terakhir kali mengangkat trofi pada 2023. Pertandingan ini menjadi momen bersejarah karena merupakan pertemuan kompetitif pertama antara kedua klub. Exeter City datang dengan modal kepercayaan diri yang baik setelah meraih tujuh poin dari tiga laga terakhir mereka di liga, serta dukungan luar biasa dari 7.800 suporter yang akan memadati tribun tandang.

Meski terdapat perbedaan kasta yang jauh, Exeter City memiliki kenangan manis saat menahan imbang Manchester United 0-0 di Old Trafford pada 2005, sebuah prestasi yang ingin mereka ulangi melawan raksasa Manchester lainnya. Bagi Manchester City, laga ini adalah kesempatan untuk merotasi skuad di tengah jadwal padat Liga Primer dan Liga Champions, namun mereka tetap dituntut untuk menang meyakinkan di hadapan pendukung sendiri.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Manchester City vs Exeter City, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Manchester City vs Exeter City

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Piala FA antara Manchester City dan Exeter City akan disiarkan secara live streaming di Vidio pada Sabtu, 10 Januari 2026 pukul 22:00 WIB.

Jadwal Kick-Off Manchester City vs Exeter City

FA Cup - FA Cup Etihad Stadium

Duel Manchester City vs Exeter City di putaran ketiga Piala FA 2025/26 akan dihelat di Etihad Stadium, Manchester pada Sabtu, 10 Januari 2026 pukul 22:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kemungkinan susunan pemain Manchester City vs Exeter City Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer P. Guardiola Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer G. Caldwell

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Kabar Tim Manchester City

Manchester City sedang dilanda krisis cedera serius di lini pertahanan. Dua bek andalan mereka, Ruben Dias dan Josko Gvardiol, baru saja menjadi korban dalam laga melawan Chelsea pada 4 Januari lalu. Dias dipastikan absen 4-6 minggu karena cedera hamstring, sementara Gvardiol mengalami nasib lebih buruk dengan diagnosis patah tulang tibia di kaki kanannya yang mengharuskan operasi dan absen panjang. Mereka menyusul John Stones (cedera paha) dan Mateo Kovacic (cedera pergelangan kaki) yang sudah lebih dulu menepi.

Selain badai cedera, Pep Guardiola juga kehilangan Rayan Ait Nouri dan Omar Marmoush yang harus absen karena tugas negara di Piala Afrika (AFCON). Kondisi lini serang juga sedikit mengkhawatirkan dengan status Oscar Bobb (cedera hamstring) dan Savinho (cedera ringan) yang masih meragukan untuk tampil. Situasi ini memaksa Guardiola kemungkinan besar akan menurunkan kombinasi pemain akademi dan pemain senior yang tersisa.

Kabar Tim Exeter City

Di kubu tim tamu, Exeter City datang dengan kondisi skuad yang relatif lebih bugar dibandingkan tuan rumah. Namun, mereka dipastikan tidak dapat diperkuat oleh penyerang veteran, Josh Magennis. Pemain berusia 35 tahun tersebut telah absen sejak pertengahan Desember 2025 akibat cedera pergelangan kaki dan belum pulih tepat waktu untuk laga besar ini.

Absennya Magennis menjadi satu-satunya kendala cedera yang signifikan bagi The Grecians. Pelatih Exeter memiliki opsi skuad yang cukup lengkap untuk menerapkan strategi terbaik guna meredam gempuran City. Para pemain kunci yang membawa mereka meraih hasil positif di League One baru-baru ini diprediksi akan turun sejak menit awal untuk mencoba menciptakan kejutan di Etihad.

