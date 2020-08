Jadwal Liga Europa Hari Ini, LIVE, Hasil, Berita & Topskor 2020

Simak informasi penting terkait Liga Europa 2019/20, mulai dari jadwal, hasil, jadwal TV, hingga topskor turnamen.

Liga Europa musim 2019/20 bakal kembali bergulir setelah sebelumnya ditangguhkan sejak pertengahan Maret lalu akibat pandemi virus corona. Kompetisi antarklub Eropa kasta kedua itu akan berlangsung kembali pada Rabu (5/8) ini.

Liga Europa harus menunggu liga-liga Eropa tuntas sebelum bisa kembali memulai kembali kompetisinya dan saat ini sudah memasuki babak 16 besar.

Tim-tim yang sudah memainkan leg pertama akan memainkan leg kedua sesuai jadwal. Semetara bagi tim yang belum melakoni leg pertama akan cukup melakoni satu leg saja yang dimainkan di tempat netral, di Jerman. Format knock-out satu leg ini akan terus dipakai hingga final.

UEFA sudah menyiapkan empat stadion di empat kota Jerman untuk memainkan sisa kompetisi Liga Europa, yakni MSV-Arena (Duisburg), Arena AufSchalke (Gelsenkirchen), Merkur Spiel-Arena (Dusseldorf) dan RheinEnergieStadion (Koln).

Dan berikut Goal sajikan segala informasi penting yang perlu Anda ketahui tentang Liga Europa musim ini!

Jadwal & Hasil Liga Europa - 16 Besar

Kick-off (WIB) Pertandingan Stasiun TV Rabu, 5 Agustus 2020, 23:55 FC Copenhagen 3-0

(Agg. 3-1) Champions TV 1 Rabu, 5 Agustus 2020, 23:55 3-0

(Agg. 5-1) Champions TV 2 Kamis, 6 Agustus 2020, 02:00 Milan 2-0

(Agg. 2-0) Champions TV 1 Kamis, 6 Agustus 2020, 02:00 2-1 LASK

(Agg. 7-1) Champions TV 2 Kamis, 6 Agustus 2020, 23:55 Bayer Leverkusen vs Rangers

(Agg. 3-1) Champions TV 2 Kamis, 6 Agustus 2020, 23:55 Sevilla vs AS Roma Champions TV 1 Jumat, 7 Agustus 2020, 02:00 Basel vs Eintracht Frankfurt

(Agg. 3-0) Champions TV 2 Jumat, 7 Agustus 2020, 02:00 Wolverhampton vs Olympiakos

(Agg. 1-1) Champions TV 1

Bagan Turnamen Liga Europa

Babak 16 Besar (5-6 Agustus):

Laga 1: Wolves vs Olympiakos

Laga 2: Sevilla vs AS Roma

Laga 3: Manchester United vs LASK (Agg. 7-1)

Laga 4: FC Copenhagen vs Istanbul Basaksehir (Agg. 3-1)

Laga 5: Inter Milan vs Getafe (Agg. 2-0)

Laga 6: Bayer Leverkusen vs Rangers

Laga 7: Shakhtar Donetsk vs Wolfsburg (Agg. 5-1)

Laga 8: Basel vs Eintracht Frankfurt

Perempat-final (10-11 Agustus):

1. Pemenang Laga 1 vs Pemenang Laga 2

2. Manchester United vs FC Copenhagen

3. Inter Milan vs Pemenang Laga 6

4. Shakhtar Donetsk vs Pemenang Laga 8



Semi-final (16-17 Agustus):

1. Pemenang perempat-final 1 vs pemenang perempat-final 2

2. Pemenang perempat-final 3 vs pemenang perempat-final 4

Final (21 Agustus):

Pemenang semi-final 1 vs pemenang semi-final 2

Berita Liga Europa

Daftar Topskor Liga Europa 2019/20

Enam pemain berbagi tempat di daftar teratas pencetak gol terbanyak Liga Europa 2019/20 dengan sama-sama mencetak enam gol.

No Nama Klub Gol 1 Bruno Fernandes Man United/ CP 6 2 Daichi Kamada Eintracht Frankfurt 6 3 Andraz Sporar Sporting CP/Slovan Bratislava 6 4 Alfredo Morelos Rangers 6 5 Edin Visca Istanbul Basaksehir 6 6 Diogo Jota Wolves 6

