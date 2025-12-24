Jadwal Nottingham Forest Vs Manchester City: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Sebuah duel menarik akan tersaji di City Ground pada Sabtu (27/12) malam, saat Nottingham Forest asuhan Sean Dyche menjamu Manchester City yang dipimpin Pep Guardiola di Liga Inggris.

Sean Dyche ditunjuk sebagai manajer ketiga Forest musim ini pada pertengahan Oktober, menggantikan Ange Postecoglou dan Nuno Espirito Santo. Sejak kedatangannya, performa Forest menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Meski demikian, Forest masih belum lepas dari pusaran zona degradasi. Kekalahan menyakitkan 1-0 di markas Fulham pada Selasa (23/12) dini hari WIB menjadi pengingat bahwa konsistensi masih menjadi masalah besar bagi Elliot Anderson cs.

Di sisi lain, Manchester City memang sesekali menampilkan performa yang jauh dari kata sempurna, menegaskan bahwa mereka bukan lagi mesin tanpa cela seperti beberapa musim lalu. Namun, The Citizens kembali menemukan ritme permainan yang membawa mereka masuk lagi ke jalur perburuan gelar Liga Inggris. Tim tamu datang ke laga ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang meyakinkan 3-0 atas West Ham United di Etihad Stadium akhir pekan lalu. Hasil tersebut memastikan enam kemenangan beruntun bagi Man City di semua kompetisi.

Nottingham Forest pernah menaklukkan Man City di City Ground pada Maret lalu saat masih ditangani Nuno Espirito Santo. Secara historis, Nuno memang memiliki catatan cukup baik melawan Guardiola—meski West Ham-nya kalah pekan lalu. Dyche tidak memiliki rekor serupa. Forest tentu menyadari bahwa musim mereka tidak akan ditentukan oleh laga melawan Man City ini. Di tengah atmosfer yang kemungkinan panas selama periode liburan, pasukan Guardiola tetap difavoritkan untuk pulang dari Nottingham dengan tiga poin.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang laga Nottingham Forest vs Manchester City di Liga Inggris (EPL), termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Nottingham Forest Vs Manchester City

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Inggris (EPL) antara Nottingham Forest vs Manchester City akan dapat ditonton dalam siaran langsung & layanan live steraming Vidio pada Sabtu 27 Desember 2025 pukul 19:30 WIB.

Jadwal Kick-Off Nottingham Forest Vs Manchester City

Premier League - Premier League City Ground, Nottingham

Laga Nottingham Forest vs Manchester City pada ajang Liga Inggris (EPL) akan digelar di City Ground, Nottingham, pada Sabtu 27 Desember 2025 pukul 19:30 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Nottingham Forest

Nottingham Forest masih tanpa striker andalan musim lalu, Chris Wood, yang mengalami cedera lutut. Bomber Selandai Baru itu bersama Dan Ndoye, Ryan Yates, dan Ola Aina di ruang perawatan. Willy Boly serta Ibrahima Sangare membela negara masing-masing di Piala Afrika.

Kabar Tim Manchester City

Rodri belum sembuh sejak kembali cedera. John Stones, Jeremy Doku, Mateo Kovacic, dan Oscar Bobb juga menepi lantaran cedera. Piala Afrika juga memastikan Rayan Ait-Nouri serta Omar Marmoush tak bisa berpartisipasi kontra Nottingham Forest.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

