Jadwal Charlton Athletic Vs Chelsea: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Liam Rosenior akan menjalani debutnya sebagai pelatih Chelsea ketika menghadapi tim Championship, Charlton Athletic, pada putaran ketiga Piala FA, Minggu (11/1) dini hari WIB. The Addicks baru saja menyia-nyiakan keunggulan dua gol dan harus puas bermain imbang 2-2 melawan Blackburn Rovers di laga Championship terakhir mereka, sementara The Blues datang dengan modal kekalahan tipis 2-1 dari sesama klub London Barat, Fulham, Kamis (8/1).

Charlton membutuhkan kejutan besar jika ingin melangkah ke putaran berikutnya untuk pertama kalinya sejak mencapai perempat final pada musim 2013/14. Kemenangan tak terduga tersebut bisa menjadi titik balik yang sangat dibutuhkan bagi tim asuhan Nathan Jones, yang hanya mampu meraih satu kemenangan dari 11 pertandingan terakhir mereka (tiga imbang, tujuh kalah).

Di sisi lain, Chelsea punya tradisi panjang di Piala FA. Klub London itu telah delapan kali mengangkat trofi kompetisi tertua di dunia tersebut, terakhir pada 2018 ketika mereka menaklukkan Manchester United 1-0 di partai final. Meski berstatus favorit kuat pada laga putaran ketiga akhir pekan ini, raksasa EPL itu tetap berpotensi terpeleset. Chelsea belum meraih satu pun kemenangan dalam lima pertandingan terakhir mereka, sebuah catatan yang membuka peluang bagi kejutan, terlebih dengan adanya pelatih baru.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang laga Charlton Athletic vs Chelsea di Piala FA, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Charlton Athletic vs Chelsea

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Piala FA antara Charlton Athletic vs Chelsea akan disiarkan secara langsung di layanan live streaming Vidio pada Minggu 11 Januari 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Charlton Athletic vs Chelsea

FA Cup - FA Cup The Valley, Charlton

Laga Charlton Athletic vs Chelsea di ajang Piala FA akan digelar di The Valley, London, pada Minggu 11 Januari 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kemungkinan susunan pemain Charlton Athletic vs Chelsea

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Kabar Tim Charlton Athletic

Empat pemain Charlton dipastikan absen, termasuk Onel Hernandez yang mengalami cedera otot.

Kabar Tim Chelsea

Rosenior tak bisa mengandalkan Marc Cucurella pada laga debutnya akibat kartu merah yang diterima bek Spanyol itu melawan Fulham. Sang pelatih anyar mungkin akan tergoda mengistirahatkan beberapa pemain kunci mengingat leg pertama semifinal Piala Liga melawan Arsenal akan datang empat hari kemudian, terutama mengingat Charlton 'hanya' tim divisi kedua. Akan tetapi, mengingat kemenangan sangatlah penting dalam laga debut seorang manajer, Rosenior justru bisa mengerahkan kekuatan penuh The Blues.

