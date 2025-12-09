Jadwal Bayern Munich Vs Sporting CP: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Bayern Munich bertekad kembali ke jalur kemenangan di Liga Champions saat menjamu Sporting CP di Allianz Arena. Raksasa Jerman tersebut baru saja kehilangan rekor sempurnanya setelah takluk 3-1 dari Arsenal di laga sebelumnya, yang membuat mereka turun ke peringkat ketiga klasemen. Meski demikian, pasukan Vincent Kompany memiliki modal kepercayaan diri yang tinggi usai membantai Stuttgart 5-0 di Bundesliga berkat hat-trick Harry Kane. Bayern juga memiliki rekor kandang yang sangat dominan, tidak terkalahkan dalam 36 laga kandang terakhir di fase grup/liga Liga Champions, serta memenangkan 13 dari 15 pertemuan kandang melawan tim asal Portugal.

Di sisi lain, Sporting CP datang dengan performa yang solid, tak terkalahkan dalam 12 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Kemenangan 3-0 atas Club Brugge di laga sebelumnya telah mengangkat posisi mereka ke peringkat delapan klasemen. Namun, sejarah tidak berpihak pada wakil Portugal ini ketika harus bertandang ke Jerman; mereka hanya menang sekali dalam 17 lawatan terakhir. Pertemuan terakhir kedua tim di fase gugur 2009 juga menyisakan kenangan buruk bagi Sporting, di mana mereka dihancurkan Bayern dengan agregat telak 12-1.

Cara Menonton Pertandingan Bayern Munich vs Sporting CP

Stasiun TV - Live Streaming beIN Sports, Vidio

Pertandingan Liga Champions antara Bayern Munich dan Sporting CP akan disiarkan secara live streaming di Vidio dan beIN Sports 1 pada Rabu, 10 Desember 2025 pukul 00:45 WIB.

Jadwal Kick-Off Bayern Munich vs Sporting CP

Champions League - Champions League Allianz Arena

Duel Bayern Munich vs Sporting CP di matchday keenam fase liga Liga Champions 2025/26 akan dihelat di Allianz Arena, Munich pada Rabu, 10 Desember 2025 pukul 00:45 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Bayern Munich

Bayern Munich dipastikan tampil tanpa Luis Diaz yang masih harus menjalani sanksi larangan bertanding akibat kartu merah yang diterimanya saat melawan PSG. Untuk mengisi kekosongan di sektor sayap, Serge Gnabry diprediksi akan menjadi starter di sisi kiri, sementara Michael Olise beroperasi di sayap kanan untuk mendukung Harry Kane yang kembali menjadi ujung tombak utama.

Daftar cedera Bayern masih diisi oleh dua pemain kunci, yaitu Alphonso Davies (cedera lutut) dan Jamal Musiala (patah tulang betis). Meski kedua pemain tersebut dilaporkan sudah mendekati tahap akhir pemulihan, pertandingan ini tampaknya masih terlalu dini bagi mereka untuk kembali bermain.

Kabar Tim Sporting CP

Sporting CP juga menghadapi masalah cedera yang cukup signifikan. Mereka dipastikan tidak diperkuat Zeno Debast dan Daniel Braganca yang masih dalam proses pemulihan cedera lutut serius, serta Nuno Santos yang juga harus menepi. Absennya para pemain ini sedikit mengurangi opsi rotasi bagi pelatih Rui Borges.

Kabar baiknya, penyerang Fotis Ioannidis telah kembali dari cedera dan sempat tampil singkat dalam derby Lisbon melawan Benfica, meski Luis Suarez kemungkinan tetap menjadi pilihan utama di lini depan. Selain itu, tiga pemain pilar yaitu Pedro Goncalves, Maximilliano Araujo, dan kapten Morten Hjulmand harus bermain ekstra hati-hati karena mereka terancam skorsing akumulasi kartu jika mendapat kartu kuning di laga ini.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

