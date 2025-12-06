Jadwal Aston Villa Vs Arsenal: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Arsenal berharap mempertegas kepemimpinan mereka di pucuk tabel Premier League demi memuluskan peluang juara ketika mereka berkunjung ke rumah Aston Villa.

The Gunners memegang keunggulan lima poin di posisi pertama setelah menumbangkan perlawanan Brentford 2-0 tengah pekan lalu.

Manchester City memang terus mendekatkan jarak dengan mereka setelah sempat hanya berjarak dua poin berkat kemenangan 5-4 atas Fulham. Akan tetapi, skuad Mikel Arteta tak memberi celah di puncak klasemen menuju periode festive.

Sementara itu, Villa berhasil bangkit saat mengakhiri kengototan Brighton dengan skor 4-3 tengah pekan lalu, diwarnai Ollie Watkins mencetak brace.

Kemenangan ini praktis membuat mereka menanjak ke posisi ketiga, hanya ada gap satu poin dari City dan enam poin dari Arsenal selaku penguasa singgasana EPL.

Villa tentu ingin membuat kejutan terhadap klub London Utara di kandang sendiri. Tapi pasukan Arteta tak akan membiarkan peluang juara mereka kembali mengapung begitu saja.

Cara Menonton Pertandingan Aston Villa vs Arsenal

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan lanjutan Premier League antara Aston Villa dan Arsenal akan ditayangkan melalui platform Vidio pada Sabtu, 6 Desember 2025, pukul 19.30 WIB.

Jadwal Kick-Off Aston Villa vs Arsenal

Premier League - Premier League Villa Park

Pertandingan lanjutan Premier League antara Aston Villa dan Arsenal akan diselenggaran di Villa Park, Birmingham, pada Sabtu, 6 Desember 2025, pukul 19.30 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Aston Villa

Unai Emery kehilangan tiga pemain intinya. Yang paling menjadi tamparan keras mungkin adalah absensi eks kiper Arsenal Emi Martinez, yang ditarik keluar saat kemenangan atas Brighton menyusul cedera punggung.

Dua lainnya adalah Ross Barkley dan Tyrone Mings. Nama pertama cedera lutut yang akan membuat dia absen hingga Februari dan nama kedua bakal menepi sampai pergantian tahun karena masalah hamstring.

Kabar Tim Arsenal

Keluarnya Declan Rice dan Christian Mosquera di tengah laga melawan Brentford tentu menambah prahara cedera Arsenal musim ini, di mana masing-masing mengalami masalah engkel dan betis. Mosquera mungkin lebih rumit, dengan laporan menyebut dia bakal absen hingga enam pekan.

Gabriel dan Kai Havertz juga masih akan berada di daftar cedera panjang.

