Jadwal AS Roma Vs AC Milan: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Dua raksasa Italia akan saling berhadapan di Stadio Olimpico saat AS Roma menjamu AC Milan. Tuan rumah sedang dalam performa terbaiknya setelah mencatatkan tiga kemenangan beruntun di Serie A tanpa kebobolan, termasuk kemenangan meyakinkan atas Torino. Hasil positif ini, ditambah kemenangan 2-0 atas Stuttgart di Liga Europa, menjaga asa tipis Giallorossi dalam perebutan Scudetto sekaligus memperkuat ambisi mereka untuk kembali ke Liga Champions musim depan.

Di sisi lain, AC Milan datang dengan rekor yang sangat impresif, tak terkalahkan dalam 20 pertandingan liga terakhir sejak pekan kedua musim ini—sebuah catatan yang hanya bisa diungguli oleh Bayern Munich di lima liga top Eropa. Pasukan Max Allegri terus menempel ketat pemuncak klasemen, Inter Milan, berkat kemenangan tipis atas Lecce pekan lalu lewat gol Niclas Fullkrug. Meski Milan kalah 3-1 pada kunjungan terakhir mereka ke markas Roma bulan Mei lalu, Rossoneri mendominasi sejarah pertemuan terkini dengan memenangkan sembilan dari 16 duel terakhir melawan tim Serigala Ibu Kota.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan AS Roma vs AC Milan, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Roma vs AC Milan

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Serie A Italia antara AS Roma dan AC Milan akan disiarkan secara live streaming di Vidio pada Senin, 26 Januari 2026 pukul 02:45 WIB.

Jadwal Kick-Off Roma vs AC Milan

Serie A - Serie A Stadio Olimpico, Rome

Duel AS Roma vs AC Milan dalam lanjutan Serie A Italia 2025/26 akan dihelat di Stadio Olimpico, Roma pada Senin, 26 Januari 2026 pukul 02:45 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Roma

Roma harus tampil pincang tanpa tiga pemain kuncinya. Mario Hermoso, Artem Dovbyk, dan mantan pemain Milan, Stephan El Shaarawy, dipastikan absen karena cedera. Selain itu, kondisi fisik Gianluca Mancini dan Evan Ferguson juga masih diragukan setelah keduanya mengalami cedera ringan dalam laga Liga Europa melawan Stuttgart tengah pekan lalu.

Absennya beberapa pemain membuka peluang bagi rekrutan anyar, Donyell Malen, untuk tampil sejak menit awal. Malen, yang mencetak gol pada laga debutnya dan mendapat pujian dari pelatih Gian Piero Gasperini, kemungkinan akan berduet dengan Paulo Dybala di lini depan. Dybala memiliki rekor bagus melawan Milan, namun ia memiliki tantangan pribadi untuk memutus puasa golnya di Stadio Olimpico yang sudah berlangsung hampir 400 hari di ajang liga.

Kabar Tim AC Milan

Di kubu Milan, pelatih Max Allegri hanya memiliki satu pemain yang dipastikan absen, yaitu penyerang Santiago Gimenez. Sementara itu, bek Strahinja Pavlovic sudah bisa kembali bermain setelah pulih dari cedera kepala, namun kondisi mantan pemain sayap Roma, Alexis Saelemaekers, masih harus dipantau karena masalah otot paha.

Persaingan di lini serang Milan sangat ketat. Rafael Leao, yang tercatat pernah berkontribusi dalam delapan gol melawan Roma, harus bersaing memperebutkan tempat utama dengan Christopher Nkunku, Christian Pulisic, dan Niclas Fullkrug. Fullkrug kemungkinan besar akan dipercaya sebagai ujung tombak utama setelah menjadi pahlawan kemenangan di laga sebelumnya.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

Simak Juga