Premier League
team-logoArsenal
Emirates Stadium
team-logoBrighton & Hove Albion
Anugerah Pamuji

Jadwal Arsenal Vs Brighton & Hove Albion: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Dengan selisih poin yang tipis dari Manchester City di puncak klasemen, tak ada alasan bagi Arsenal untuk tersandung saat menyambut Brighton di Emirates Stadium.

Arsenal melanjutkan perjuangan mereka meraih gelar Premier League musim ini dengan menjamu Brighton.

Memasuki periode Natal, The Gunners memuncaki klasemen. Tapi posisi mereka bisa tergeser apabila Manchester City mampu memenangkan laga kontra Nottingham Forest yang dihelat lebih awal.

Di atas semuanya, skuad Mikel Arteta kini menghadapi rangkaian laga krusial untuk menentukan laju mereka di pacuan juara.

Namun, kabar besarnya bagi Arsenal, Kai Havertz akan kembali ke tim untuk menambah daya yang dibutuhkan demi mengakhiri puasa gelar liga sejak musim 2003/04..

Cara Menonton Pertandingan Arsenal vs Brighton & Hove Albion

Stasiun TV-
Live StreamingVidio

Pertandingan lanjutan Premier League antara Arsenal dan Brighton akan disiarkan melalui plaatform Vidio pada Sabtu, 27 Desember 2025, pukul 22.00 WIB.

Jadwal Kick-Off Arsenal vs Brighton & Hove Albion

Emirates Stadium

Pertandingan lanjutan Premier League antara Arsenal dan Brighton akan diselenggarakan di Emirates Stadium, London, pada Sabtu, 27 Desember 2025, pukul 22.00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Susunan Pemain Arsenal vs Brighton & Hove Albion

3-4-2-1

BHAAway team crest

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Kabar Tim Arsenal

Meski Havertz sudah kembali ke skuad, namun beberapa pemain kunci masih menepi. Gabriel harus absen dari cedera yang didapatnya kala membela Brasil November silam. Piero Hincapie diragukan tampil setelah mengalami cedera ringan di laga Everton.

Demikian juga Ben White dan Cristhian Mosquera dipastikan tak ambil bagian. Gabriel Martinelli kemungkinan bisa jadi bagian dari tim akhir pekan ini setelah sempat cedera ringan ketika menang atas Crystal Palace di Piala Liga.

Kabar Tim Brighton & Hove Albion

Bagi Brighton, Jan Paul van Hecke, Danny Welbeck dan Mats Wieffer bersiap untuk kembali ke tim. Demikian juga Lewis Dunk dan Diego Gomez sudah bisa masuk lagi ke skuad setelah menjalani suspensi laga.

Adapun Carlos Baleba absen karena bertugas untuk Piala Afrika.

Performa Terkini

Klasemen

