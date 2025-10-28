Jadwal Arsenal Vs Brighton & Hove Albion: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Laga putaran keempat Piala Liga Inggris akan mempertemukan pemuncak klasemen Liga Primer, Arsenal, melawan Brighton & Hove Albion di Stadion Emirates. Pertandingan ini menjadi ujian berat bagi kedalaman skuad Arsenal yang sedang dilanda badai cedera, meski mereka sedang dalam performa puncaknya di liga. The Gunners saat ini tidak terkalahkan dalam 10 laga terakhir dan sukses mencatatkan lima clean sheet beruntun.

Sementara itu, Brighton datang dengan catatan mentereng di kompetisi ini. Mereka baru saja mencetak sejarah sebagai tim pertama yang memenangkan dua laga beruntun di Piala Liga dengan skor 6-0. Namun, performa mereka baru saja terhenti setelah kalah 4-2 dari Manchester United di liga. Meski Brighton punya kenangan manis menyingkirkan Arsenal di Emirates pada kompetisi ini musim 2022/23, mereka memiliki rekor buruk karena belum pernah lolos ke perempat-final sejak 1978/79.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Arsenal vs Brighton, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Arsenal vs Brighton & Hove Albion

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Piala Liga antara Arsenal dan Brighton akan disiarkan secara live streaming di Vidio pada Kamis, 30 Oktober 2025 pukul 02:45 WIB

Jadwal Kick-Off Arsenal vs Brighton & Hove Albion

Carabao Cup - EFL Cup Emirates Stadium

Duel Arsenal vs Brighton di babak 16 besar Piala Liga 2025/26 akan dihelat di Emirates Stadium, London pada Kamis, 30 Oktober 2025 pukul 02:45 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Arsenal

Arsenal menghadapi krisis cedera pemain yang signifikan menjelang laga ini. Kemenangan 1-0 atas Crystal Palace akhir pekan lalu harus dibayar mahal setelah empat pemain pilar — William Saliba, Declan Rice, Riccardo Calafiori, dan Gabriel Martinelli — mengalami cedera ringan (knock). Meski tingkat keparahan cedera mereka belum jelas, keempatnya kemungkinan besar akan diistirahatkan.

Daftar tersebut menambah panjang pasien di ruang perawatan yang sebelumnya sudah diisi oleh Kai Havertz, Martin Odegaard, Noni Madueke, dan Gabriel Jesus, yang semuanya absen jangka panjang karena cedera lutut. Dengan total delapan pemain cedera, Mikel Arteta akan melakukan rotasi besar. Ini membuka peluang bagi bek Piero Hincapie untuk menjalani debut penuh sebagai starter.

Kabar Tim Brighton & Hove Albion

Kondisi skuad Brighton sedikit membaik dibandingkan akhir pekan lalu. Tiga pemain mereka, yaitu Kaoru Mitoma (pergelangan kaki), Joel Veltman (betis), dan Brajan Gruda (lutut), dilaporkan sudah hampir pulih. Ketiganya berpeluang untuk kembali masuk ke dalam skuad pada laga tengah pekan ini setelah absen saat melawan Manchester United.

Meski demikian, The Seagulls masih dipastikan tampil tanpa tiga pemain yang cedera jangka panjang: Jack Hinshelwood (kaki), Solly March (lutut), dan Adam Webster (lutut). Manajer Fabian Hurzeler kemungkinan tidak akan melakukan banyak perubahan, namun pahlawan di babak sebelumnya, Diego Gomez — yang mencetak empat gol ke gawang Barnsley — berpeluang besar untuk kembali tampil sebagai starter.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

