Jadwal Arsenal Vs Bayern Munich: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Big match akan tersaji di Liga Champions saat Arsenal menjamu raksasa Jerman, Bayern Munich. Kedua tim sama-sama mencatatkan rekor sempurna di fase liga sejauh ini, menjadikan laga ini ujian sesungguhnya bagi kredibilitas mereka di kancah Eropa. Bayern datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah melibas PSG dan belum terkalahkan dalam 18 pertandingan kompetitif musim ini. Di sisi lain, Arsenal juga sedang terbang tinggi sebagai pemuncak klasemen Liga Primer dan menjadi salah satu dari tiga tim yang masih memegang rekor kemenangan 100 persen di Liga Champions musim ini.

Secara sejarah, tim tamu memiliki dominasi yang kuat atas The Gunners. Bayern belum pernah kalah dari Arsenal sejak fase grup musim 2015/16 dan bahkan menyingkirkan wakil Inggris tersebut di perempat-final musim lalu dengan agregat 3-2. Harry Kane akan kembali menjadi sorotan utama, mengingat rekor golnya yang fenomenal melawan Arsenal (15 gol dalam 21 penampilan). Meski Arsenal memiliki rekor kandang yang impresif belakangan ini, kedatangan pasukan Vincent Kompany yang baru saja melakukan comeback gemilang melawan Freiburg di Bundesliga akan menjadi ancaman serius bagi ambisi Mikel Arteta.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Arsenal vs Bayern Munich, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Arsenal vs Bayern Munich

Stasiun TV - Live Streaming beIN Sports, Vidio

Pertandingan Liga Champions antara Arsenal dan Bayern Munich akan disiarkan secara live streaming di Vidio dan beIN Sports 1 pada Kamis, 27 November 2025 pukul 03:00 WIB.

Jadwal Kick-Off Arsenal vs Bayern Munich

Champions League - Champions League Emirates Stadium

Duel Arsenal vs Bayern Munich di matchday kelima fase liga Liga Champions 2025/26 akan dihelat di Emirates Stadium, London pada Kamis, 27 November 2025 pukul 03:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Arsenal

Arteta menghadapi krisis pemain yang cukup pelik menjelang laga krusial ini. Lini pertahanan Arsenal mendapat pukulan telak dengan cederanya bek andalan Gabriel Magalhaes saat membela tim nasional, yang diprediksi akan absen selama beberapa pekan karena masalah paha. Selain itu, mantan bintang Bayer Leverkusen Kai Havertz dan penyerang Gabriel Jesus juga dipastikan masih harus menepi di ruang perawatan akibat cedera lutut yang belum pulih.

Kekhawatiran Arteta tidak berhenti di situ, karena sejumlah pemain kunci lainnya masih diragukan tampil. Status kebugaran Viktor Gyokeres, Noni Madueke, Martin Odegaard, dan Gabriel Martinelli masih menjadi tanda tanya besar dan akan dinilai hingga menit akhir. Situasi ini memaksa Arteta untuk memutar otak dalam menyusun strategi, terutama dengan terbatasnya opsi di lini serang dan pertahanan untuk menghadapi tim sekuat Bayern.

Kabar Tim Bayern Munich

Di kubu Bayern, pelatih Vincent Kompany diperkirakan akan kembali menurunkan Joshua Kimmich dan Konrad Laimer sebagai starter setelah keduanya diistirahatkan saat melawan Freiburg. Namun, Bayern harus tampil tanpa Luis Diaz yang menjalani hukuman larangan bertanding tiga laga akibat kartu merah saat melawan PSG. Selain itu, Alphonso Davies dan Jamal Musiala, meskipun sudah kembali berlatih, dinilai belum cukup bugar untuk pertandingan ini, sementara Serge Gnabry juga diragukan tampil karena masalah lutut.

Dengan absennya beberapa pemain sayap, Michael Olise yang tampil gemilang di peran sentral pada akhir pekan lalu kemungkinan akan kembali diandalkan. Nicolas Jackson, pemain pinjaman dari Chelsea, berpeluang masuk ke dalam susunan pemain utama, yang memungkinkan Kane untuk bermain sedikit lebih ke dalam — peran yang sering ia mainkan musim ini. Kane, yang telah mencetak 24 gol dalam 18 penampilan musim ini, akan kembali menjadi ancaman utama bagi pertahanan Arsenal.

