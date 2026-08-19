Ipswich Town vs Sunderland: Pratinjau lengkap Premier League

Premier League - Pekan 1 22 Agu 2026 - 10.00 Portman Road

Ipswich Town vs Sunderland akan dimulai pada 22 Agu 2026 pukul 10.00 EST dan 15.00 GMT.

Ipswich kembali ke panggung besar

Ipswich telah menghabiskan lebih dari £100 juta untuk mendatangkan 10 pemain baru dalam upaya membuat tim ini lebih tangguh dibanding saat mereka terdegradasi dua tahun lalu, ketika mereka fokus merekrut pemain-pemain yang sudah terbukti di Championship. Mereka memiliki angka pengeluaran bersih tertinggi keempat di Premier League pada saat artikel ini ditulis.

Issa Diop dan Sasa Lukic bergabung dari Fulham, sementara Florentino Luís direkrut dari Burnley untuk menambah opsi di lini tengah. Manajer Gary O'Neil akan sangat mengandalkan kembalinya gelandang kreatif Julio Enciso. Pemain Paraguay berusia 22 tahun itu kembali untuk periode keduanya bersama Ipswich setelah sempat membela Brighton. Namun, rekrutan Ipswich yang paling mencuri perhatian adalah striker Brasil Emerson, yang datang dari Toulouse dengan nilai £24 juta.

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Ipswich akan mencoba memaksa lawan kehilangan bola

Musim lalu, Ipswich sangat piawai memanfaatkan perebutan bola di area tinggi. Mereka menghasilkan tembakan dari 22,2% situasi tersebut, lebih dari dua kali lipat rata-rata Championship yang berada di angka 10,4%.

Sunderland kini sudah mapan di Premier League

Bisa dibilang menjadi salah satu kisah musim lalu, Sunderland finis di posisi ketujuh pada musim pertama mereka kembali ke EPL, pencapaian tertinggi sejak musim 1999-2000 di bawah Peter Reid. Kita harus melihat bagaimana manajer Régis Le Bris menangani tambahan tuntutan dari sepak bola Eropa dalam jadwal mereka, tetapi ini adalah masalah yang menyenangkan ketika mereka memulai petualangan kontinental pertama dalam 53 tahun. Bek berpengalaman Belgia Thomas Meunier sejauh ini menjadi satu-satunya akuisisi besar mereka setelah datang dengan status bebas transfer dari Lille. Mereka juga berhasil mempertahankan kapten sekaligus jangkar lini tengah Granit Xhaka meski veteran Swiss itu diminati Chelsea. Bintang DR Kongo Noah Sadiki akan bermain bersama Xhaka dalam poros ganda.

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Gengsi tim Timur Laut

Tim asuhan Le Bris menyapu bersih dua pertemuan melawan rival bebuyutan Newcastle United, memperpanjang laju tak terkalahkan mereka di liga menjadi 11 pertandingan.

Sunderland nyaman tanpa bola

Sunderland mencatat rata-rata penguasaan bola terendah kelima di Premier League musim lalu, yakni 44,9%, dan hanya tiga tim yang terdegradasi serta Everton yang mencatat penguasaan bola lebih rendah. Mereka perlu menambah kekuatan skuad sebelum bursa transfer ditutup, dengan potensi lebih dari 50 pertandingan dalam jadwal mereka musim ini.

Sunderland

Perkiraan susunan pemain

Ipswich (4231): Scherpen; O'Shea, Diop, Greaves, Davis; Lukic, Nunez; Fatawu, Enciso, Maeda; Emersonn.

Sunderland (433): Roefs; Mukiele, Ballard, Alderete, Hume; Xhaka, Sadiki, Le Fée; Talbi, Brobbey, Angulo.

Sunderland

Kabar tim & skuad

Gary O'Neil tidak bisa memainkan Azor Matusiwa dan Jack Taylor karena cedera saat Ipswich bersiap untuk laga pembuka Premier League. Belum ada pemain yang tercatat terkena skorsing, dan belum ada susunan pemain perkiraan yang dikonfirmasi jelang pertandingan ini. Pembaruan akan ditambahkan mendekati kick-off.

Regis Le Bris juga menghadapi masalah cedera, dengan Omar Alderete dan Nordi Mukiele sama-sama absen untuk Sunderland. Tidak ada skorsing yang perlu dilaporkan, dan Le Bris juga belum mengonfirmasi XI proyeksi timnya. Kabar tim lebih lanjut diperkirakan akan muncul seiring mendekatnya pertandingan.

Performa

Ipswich menatap pertandingan ini dengan bekal tiga kemenangan dari lima laga terakhir mereka di pramusim, diiringi dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan meyakinkan 3-0 atas Rayo Vallecano pada 8 Agustus, sementara sebelumnya mereka juga mengalahkan Le Havre 1-0 pada awal bulan. Dua kekalahan itu datang saat menghadapi Oxford United, yang menang 2-0, dan Osasuna, yang menang 2-1. Dalam lima pertandingan tersebut, Ipswich mencetak delapan gol dan kebobolan lima kali.

Sunderland juga membukukan tiga kemenangan dari lima pertandingan pramusim terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 2-0 atas Lens pada 8 Agustus, dan mereka juga mengalahkan Wrexham 1-0 di awal pramusim. Kekalahan didapat saat melawan Leeds United dan Liverpool, dengan yang terakhir berakhir 4-2. Sunderland mencetak 10 gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan enam kali, menunjukkan niat menyerang yang konsisten sepanjang program pemanasan mereka.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Championship pada 13 Januari 2024, ketika Ipswich Town menang 2-1 di Portman Road. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Ipswich lebih unggul dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Sunderland, sementara satu laga lainnya berakhir imbang. Kedua tim saling berhadapan di ajang Championship dan League One dalam beberapa tahun terakhir, dengan Ipswich memenangi kedua pertemuan di Championship.

Klasemen

Di klasemen Premier League, Ipswich Town saat ini berada di posisi ke-12, sementara Sunderland menempati posisi ke-19.