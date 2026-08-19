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Premier League
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Portman Road
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Diterjemahkan oleh

Ipswich Town vs Sunderland: Pratinjau lengkap Premier League

Ipswich Town
Sunderland

Pratinjau pertandingan komprehensif Ipswich Town vs Sunderland saat musim Premier League 2026-27 dimulai. Kami membahas taktik, kabar tim, transfer, dan banyak lagi.

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Premier League - Pekan 1
Portman Road

Ipswich Town vs Sunderland akan dimulai pada 22 Agu 2026 pukul 10.00 EST dan 15.00 GMT.

Ipswich kembali ke panggung besar

Ipswich telah menghabiskan lebih dari £100 juta untuk mendatangkan 10 pemain baru dalam upaya membuat tim ini lebih tangguh dibanding saat mereka terdegradasi dua tahun lalu, ketika mereka fokus merekrut pemain-pemain yang sudah terbukti di Championship. Mereka memiliki angka pengeluaran bersih tertinggi keempat di Premier League pada saat artikel ini ditulis.

Issa Diop dan Sasa Lukic bergabung dari Fulham, sementara Florentino Luís direkrut dari Burnley untuk menambah opsi di lini tengah. Manajer Gary O'Neil akan sangat mengandalkan kembalinya gelandang kreatif Julio Enciso. Pemain Paraguay berusia 22 tahun itu kembali untuk periode keduanya bersama Ipswich setelah sempat membela Brighton. Namun, rekrutan Ipswich yang paling mencuri perhatian adalah striker Brasil Emerson, yang datang dari Toulouse dengan nilai £24 juta.

Ipswich Town FC v Brentford FC - Premier LeagueGetty Images

Ipswich akan mencoba memaksa lawan kehilangan bola

Musim lalu, Ipswich sangat piawai memanfaatkan perebutan bola di area tinggi. Mereka menghasilkan tembakan dari 22,2% situasi tersebut, lebih dari dua kali lipat rata-rata Championship yang berada di angka 10,4%.

Sunderland kini sudah mapan di Premier League

Bisa dibilang menjadi salah satu kisah musim lalu, Sunderland finis di posisi ketujuh pada musim pertama mereka kembali ke EPL, pencapaian tertinggi sejak musim 1999-2000 di bawah Peter Reid. Kita harus melihat bagaimana manajer Régis Le Bris menangani tambahan tuntutan dari sepak bola Eropa dalam jadwal mereka, tetapi ini adalah masalah yang menyenangkan ketika mereka memulai petualangan kontinental pertama dalam 53 tahun. Bek berpengalaman Belgia Thomas Meunier sejauh ini menjadi satu-satunya akuisisi besar mereka setelah datang dengan status bebas transfer dari Lille. Mereka juga berhasil mempertahankan kapten sekaligus jangkar lini tengah Granit Xhaka meski veteran Swiss itu diminati Chelsea. Bintang DR Kongo Noah Sadiki akan bermain bersama Xhaka dalam poros ganda.

Sunderland 2025-26 Granit XhakaGetty Images

Gengsi tim Timur Laut

Tim asuhan Le Bris menyapu bersih dua pertemuan melawan rival bebuyutan Newcastle United, memperpanjang laju tak terkalahkan mereka di liga menjadi 11 pertandingan.

Sunderland nyaman tanpa bola

Sunderland mencatat rata-rata penguasaan bola terendah kelima di Premier League musim lalu, yakni 44,9%, dan hanya tiga tim yang terdegradasi serta Everton yang mencatat penguasaan bola lebih rendah. Mereka perlu menambah kekuatan skuad sebelum bursa transfer ditutup, dengan potensi lebih dari 50 pertandingan dalam jadwal mereka musim ini.

Chemsdine TalbiSunderland

Perkiraan susunan pemain

Ipswich (4231): Scherpen; O'Shea, Diop, Greaves, Davis; Lukic, Nunez; Fatawu, Enciso, Maeda; Emersonn.

Sunderland (433): Roefs; Mukiele, Ballard, Alderete, Hume; Xhaka, Sadiki, Le Fée; Talbi, Brobbey, Angulo.

Brian BrobbeySunderland

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Ipswich Town vs Sunderland

Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
Formasi
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Sunderland
SUN
Sunderland crest
Sunderland
SUN

Manajer

  • G. O'Neil

Gary O'Neil tidak bisa memainkan Azor Matusiwa dan Jack Taylor karena cedera saat Ipswich bersiap untuk laga pembuka Premier League. Belum ada pemain yang tercatat terkena skorsing, dan belum ada susunan pemain perkiraan yang dikonfirmasi jelang pertandingan ini. Pembaruan akan ditambahkan mendekati kick-off.

Regis Le Bris juga menghadapi masalah cedera, dengan Omar Alderete dan Nordi Mukiele sama-sama absen untuk Sunderland. Tidak ada skorsing yang perlu dilaporkan, dan Le Bris juga belum mengonfirmasi XI proyeksi timnya. Kabar tim lebih lanjut diperkirakan akan muncul seiring mendekatnya pertandingan.

Performa

IPS

IPS - Performa

OXF
K2-0
WYC
M1-2
LEH
M1-0
RAY
M3-0
FCU
M2-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
SUN

SUN - Performa

LIV
K4-2
LEE
K1-0
WRE
M1-0
RCL
M0-2
REN
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Ipswich menatap pertandingan ini dengan bekal tiga kemenangan dari lima laga terakhir mereka di pramusim, diiringi dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan meyakinkan 3-0 atas Rayo Vallecano pada 8 Agustus, sementara sebelumnya mereka juga mengalahkan Le Havre 1-0 pada awal bulan. Dua kekalahan itu datang saat menghadapi Oxford United, yang menang 2-0, dan Osasuna, yang menang 2-1. Dalam lima pertandingan tersebut, Ipswich mencetak delapan gol dan kebobolan lima kali.

Sunderland juga membukukan tiga kemenangan dari lima pertandingan pramusim terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 2-0 atas Lens pada 8 Agustus, dan mereka juga mengalahkan Wrexham 1-0 di awal pramusim. Kekalahan didapat saat melawan Leeds United dan Liverpool, dengan yang terakhir berakhir 4-2. Sunderland mencetak 10 gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan enam kali, menunjukkan niat menyerang yang konsisten sepanjang program pemanasan mereka.

Rekor pertemuan

Head to Head

Ipswich TownSeriSunderland
2
1
2
Championship
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FT
Championship
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
FT
League One
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FT
League One
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
FT
League One
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FT
5Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Championship pada 13 Januari 2024, ketika Ipswich Town menang 2-1 di Portman Road. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Ipswich lebih unggul dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Sunderland, sementara satu laga lainnya berakhir imbang. Kedua tim saling berhadapan di ajang Championship dan League One dalam beberapa tahun terakhir, dengan Ipswich memenangi kedua pertemuan di Championship.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

Di klasemen Premier League, Ipswich Town saat ini berada di posisi ke-12, sementara Sunderland menempati posisi ke-19.

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