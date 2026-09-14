Simone Inzaghi asal Italia, pelatih Al Hilal, meragukan kesiapan penyerang Inggris miliknya, Ollie Watkins, untuk tampil dalam laga melawan Al Gharafa dari Qatar di ajang Liga Champions Asia Elite.

Al Hilal akan menjamu Al Gharafa, besok Selasa, di Stadion Kingdom Arena, pada pekan pertama fase liga dalam turnamen Asia tersebut.

Inzaghi bersama bek Senegal miliknya, Kalidou Koulibaly, menggelar konferensi pers pada hari Senin ini untuk membicarakan laga tersebut. Ia menekankan pentingnya turnamen Asia ini bagi timnya, dalam pernyataan yang dikutip oleh surat kabar "Asharq Al-Awsat" Arab Saudi.

Pelatih asal Italia itu berkata terkait hal ini: "Ini adalah turnamen besar dan sangat berharga bagi kami, dan kami berupaya dalam latihan hari ini untuk mempersiapkan diri dengan baik guna menjalani laga pertama di dalamnya."

Ia menambahkan: "Kami mengenal Al Gharafa, kami menghadapi mereka tahun lalu, dan mereka hampir dengan pelatih dan pemain yang sama. Mereka memiliki penyerang-penyerang yang cepat, dan kami akan memasuki laga ini dengan penuh keganasan."

Ia melanjutkan: "Setiap laga kami pikirkan secara terpisah, dan besok adalah laga pertama kami di turnamen ini. Kami baru keluar dari pertandingan melawan Al Taawoun 48 jam lalu, dan kami akan berupaya memenangkan laga ini."

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Ia melanjutkan: "Para pemain sudah terbiasa dengan tekanan, kami telah memainkan 3 laga beruntun, dan meski demikian kami masih berada di puncak klasemen liga."

Ia menuturkan: "Kami adalah tim terbaik dari sisi ofensif maupun defensif (di Liga Roshn), dan besok kami akan membuka lembaran turnamen Asia."

Mengenai para pemain yang cedera, Inzaghi berkata: "(Simon) Bouabre akan tersedia dalam laga ini, dan kami akan berupaya menggunakan semua pemain yang tersedia di turnamen ini."

Ia menutup: "Keikutsertaan (Ollie) Watkins atau tidaknya akan diputuskan setelah latihan hari ini, sementara (Crysencio) Summerville dan (Gabriel) Martinelli akan tampil dalam pertandingan tersebut."

Perlu diingat bahwa Al Hilal tersingkir dari edisi lalu Liga Champions Asia Elite di babak perempat final, setelah kalah dari Al Sadd asal Qatar melalui adu penalti, sementara mereka tetap menjadi tim tersukses dalam sejarah turnamen ini dengan raihan 4 gelar.