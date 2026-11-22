Bagikan Ikuti GOAL di Google

Al Hilal menjalani ujian baru di Asia dengan ambisi terus memburu puncak klasemen. Namun, pelatih asal Italia Simone Inzaghi tidak ingin kepercayaan pada kemampuan para pemainnya justru berubah menjadi faktor yang mengacaukan perhitungannya saat menghadapi wakil Uzbekistan, Neftchi.

Iklan

Di antara persiapan untuk meraih tiga poin dan kekhawatiran akan kelelahan yang mungkin menghantui sejumlah pemain yang baru kembali dari tugas internasional, pelatih asal Italia itu menunggu sesi latihan terakhir untuk menentukan pilihannya, dalam laga yang ia sadari betul detailnya mungkin tidak semudah yang diperkirakan sebagian orang.

Al Hilal akan bertandang ke markas wakil Uzbekistan, Neftchi, besok, Senin, dalam lanjutan matchday kelima fase liga Liga Champions Asia Elite. Dalam laga tersebut, tim asal Arab Saudi itu berupaya melanjutkan tren positifnya dan memperkuat posisinya dalam persaingan memperebutkan puncak klasemen zona Barat.

Inzaghi menegaskan kesiapan Al Hilal untuk menjalani laga tersebut. Ia menekankan bahwa timnya telah menuntaskan persiapan dengan baik, tetapi di saat yang sama memperingatkan agar tidak meremehkan kemampuan lawan, yang berambisi memanfaatkan faktor kandang dan dukungan suporter untuk meraih hasil positif.

Pelatih asal Italia itu mengatakan dalam konferensi pers jelang pertandingan: "Tim telah menuntaskan persiapan untuk laga ini dengan baik, dan kami menyadari kekuatan lawan serta tekad mereka untuk mengerahkan segala upaya demi meraih kemenangan."

Iklan Iklan

Pelatih Italia berusia 50 tahun itu menambahkan: "Klub-klub Uzbekistan memiliki level teknis yang bagus, dan hal itu tecermin dari partisipasi mereka yang konsisten di kompetisi Asia."

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya NEF AFC Champions League Elite 08.45 HIL Tonton

Pernyataan Inzaghi mencerminkan kesadarannya akan beratnya tugas yang menanti, terlebih laga melawan klub-klub Uzbekistan menuntut konsentrasi tinggi, mengingat kemampuan teknis yang mereka miliki serta hasrat kuat untuk menunjukkan eksistensi di pentas kontinental.

Kelelahan Mengacaukan Perhitungan Sang Pelatih Italia

Terkait kesiapan skuad, Inzaghi mengungkapkan kemungkinan absennya sejumlah pemain dari susunan pemain inti akibat kelelahan yang mungkin mereka alami setelah kembali dari membela tim nasional masing-masing.

Iklan

Pelatih Al Hilal itu menjelaskan bahwa timnya memiliki banyak opsi dan menyikapi setiap pertandingan secara terpisah. Ia menegaskan bahwa fokus saat ini tertuju pada laga melawan Neftchi, tanpa terganggu oleh agenda-agenda berikutnya.

Ia menyebut bahwa sebagian pemain yang kembali dari tugas internasional kemungkinan mengalami kelelahan, seraya menjelaskan bahwa keputusan akhir soal keterlibatan mereka akan ditentukan seusai sesi latihan terakhir, berdasarkan kondisi fisik dan sejauh mana mereka mampu menjalani pertandingan.

Iklan

Persoalan ini menempatkan Inzaghi pada ujian penting, karena ia harus menyeimbangkan antara memainkan pemain-pemain inti demi menjaga kekuatan tim dan menghindari risiko menurunkan pemain yang belum sepenuhnya pulih secara fisik.

Kanno Beri Ancaman kepada Lawan, Bounou Curi Perhatian

Sementara itu, pemain Al Hilal Mohamed Kanno menegaskan kesiapan tim untuk menjalani laga tersebut. Ia memastikan para pemain menyadari beratnya ujian ini, setelah mereka menyaksikan sejumlah pertandingan tim Uzbekistan itu untuk mengenali titik-titik kekuatannya.

Iklan

"Kami telah menuntaskan persiapan untuk pertandingan ini dengan sebaik-baiknya, dan kami menyadari beratnya laga ini setelah menyaksikan sejumlah pertandingan tim lawan. Kami berharap bisa mengerahkan semua yang kami miliki di laga besok untuk meraih hasil yang kami inginkan," kata Kanno.

Pemain Al Hilal itu juga berbicara tentang perkembangan sepak bola Uzbekistan: "Klub-klub dan tim nasional Uzbekistan memiliki level teknis yang kuat, meski karakter pertandingan keduanya berbeda. Namun, kami datang dengan tekad besar untuk memenangi laga besok."

Iklan

Rombongan Al Hilal sebelumnya telah tiba di Kota Fergana, Uzbekistan, dengan sambutan meriah dari suporter setempat yang antusias mengerumuni para pemain untuk berfoto bersama. Kiper asal Maroko Yassine Bounou menjadi bintang tim yang paling banyak menyedot perhatian.

Latihan Taktik Jelang Ujian di Asia

Sebelum bertolak ke Uzbekistan, Al Hilal menggelar sesi latihan kemarin, Sabtu, di Pusat Olahraga Al-Majdiyah. Dalam sesi tersebut, tim pelatih berfokus pada aspek taktik, sebelum Inzaghi menerapkan sejumlah pola permainan yang ingin ia jalankan dalam laga yang dinanti tersebut.

Iklan

Al Hilal berambisi pulang membawa tiga poin untuk terus menekan pemuncak klasemen. Saat ini mereka menempati posisi kedua klasemen zona Barat dengan koleksi 9 poin, tertinggal 3 poin dari wakil Uni Emirat Arab, Al Ain, yang memimpin dengan 12 poin.

Di antara hasrat Al Hilal untuk mendekati puncak dan peringatan Inzaghi soal lawan dan kelelahan, laga kontra Neftchi tampak menjadi persinggahan penting bagi tim asal Arab Saudi itu, yang tidak punya kemewahan untuk membuang poin jika ingin terus bersaing ketat memperebutkan puncak klasemen grupnya.