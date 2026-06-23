Infantino Mengungkap Kejutan yang Menanti Juara Piala Dunia

Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), mengumumkan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersiap untuk menyerahkan trofi Piala Dunia kepada tim pemenang gelar dalam pertandingan final yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli mendatang.

Meskipun hubungan yang erat terjalin antara Infantino dan Trump selama masa persiapan Piala Dunia, Presiden AS tersebut jarang berbicara mengenai turnamen tersebut sejak dimulainya pada 11 Juni lalu, dan belum menghadiri satu pun pertandingan hingga saat ini.

Presiden FIFA, dalam wawancara dengan program “Fox & Friends” sebagaimana dilaporkan surat kabar Inggris “The Guardian”, menegaskan bahwa rencana yang telah ditetapkan adalah Trump akan memainkan peran utama dalam upacara penobatan juara di Stadion “New York New Jersey” (yang dikenal sebagai Stadion MetLife), stadion yang sama tempat Trump ikut serta dalam penyerahan Piala Dunia Antarklub tahun lalu.

Infantino menyatakan, “Kami akan bersama-sama dengan Presiden untuk menikmati pertandingan final, dan tentu saja dalam penyerahan trofi kepada pemenang.” Ketika ditanya apakah Trump akan ikut menyerahkan trofi bersama-sama, ia menambahkan, “Tentu saja, kami selalu bersama.”

Langkah ini mengingatkan kembali pada apa yang terjadi di final Piala Dunia Antarklub terakhir di stadion yang sama, ketika Trump tetap berdiri di podium pemenang bahkan setelah menyerahkan trofi kepada kapten Chelsea, Reece James. James saat itu mengomentari situasi tersebut dengan mengatakan: "Mereka memberitahuku bahwa dia akan menyerahkan trofi lalu meninggalkan podium, dan aku mengira dia akan melakukannya, tapi ternyata dia ingin tetap di sana."

Ketika ditanya tentang apa yang terjadi antara dirinya dan Presiden AS pada saat itu, James menambahkan: “Sejujurnya, suasananya sangat riuh dan saya tidak bisa mendengar banyak; dia memberi selamat kepada saya dan tim atas keberhasilan mengangkat trofi, serta meminta kami untuk menikmati momen ini.”

Dalam konteks yang sama, keterkejutan terlihat jelas pada wajah Cole Palmer, rekan setim James, yang kemudian mengomentari kejadian tersebut dengan mengatakan: “Saya tahu dia akan hadir, tapi saya tidak tahu dia akan tetap berada di podium saat kami mengangkat piala; saya memang sedikit bingung, ya.”