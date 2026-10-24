Di saat tekanan terhadap Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", semakin meningkat akibat krisis usulan penjualan hak komersial federasi, pejabat asal Swiss itu tampil dengan nada percaya diri dan penuh sindiran, seraya menegaskan bahwa ia mendapat dukungan dari "mayoritas besar" keluarga sepak bola, dalam sikap yang mencerminkan keteguhannya mempertahankan jabatan meski menghadapi kritik yang kian bertambah.

Dalam sebuah wawancara langka dengan Lembaga Penyiaran Inggris "BBC", Infantino menolak untuk mundur dari berbagai pertanyaan seputar kelayakannya untuk tetap menjabat atau kemungkinan ia mengundurkan diri, dengan bersandar pada dukungan yang menurutnya ia peroleh dari federasi-federasi anggota di seluruh dunia.

Krisis ini meledak dengan latar belakang inisiatif FIFA untuk proyek-proyek "FFE", yang mencakup usulan menjual sebagian hak komersial federasi internasional kepada sebuah perusahaan investasi swasta, sebelum akhirnya Infantino membatalkan proyek tersebut beberapa hari setelah diajukan.

Persoalan ini memicu kemarahan luas, setelah para presiden federasi Eropa, Asia, serta federasi Amerika Utara, Tengah, dan Karibia menandatangani sebuah surat yang di dalamnya mereka menuding presiden FIFA telah mengkhianati kepercayaan melalui "penipuan".

Federasi Sepak Bola Eropa "UEFA" juga menuntut agar dokumen-dokumen utama terkait inisiatif tersebut diungkap paling lambat pada 2 November, seraya menegaskan bahwa FIFA belum memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan mendasar.

Dalam sebuah pertemuan sebelumnya dari dewan FIFA, Infantino menghadapi kritik tajam mengenai cara penanganan berkas ini, dan ia diberitahu bahwa keberlangsungannya dalam jabatan akan dipertanyakan jika ia tidak menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta, termasuk alasan-alasan yang berkaitan dengan inisiatif tersebut.

Meski demikian, presiden FIFA itu tidak menentukan jadwal yang jelas untuk penyerahan dokumen, dan hanya menegaskan bahwa persoalan ini tunduk pada jalur hukum, serta bahwa pihak manajemennya tengah berupaya memberikan jawaban yang diminta. Ia berkata: "Kami pasti akan menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan, sebatas yang diizinkan oleh jalur yang ditempuh dan sejauh kemampuan kami."

Infantino mengakui bahwa federasi internasional telah melakukan sejumlah kesalahan, seraya menunjuk pada perlunya memperbaiki komunikasi dan konsultasi dengan federasi-federasi anggota. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk menjalin dialog yang lebih teratur dengan UEFA, dalam upaya meredam perselisihan yang kian meningkat antara kedua belah pihak.

Ketika ditanya apakah ia masih layak memimpin FIFA, dan apakah ia pernah memikirkan untuk mengundurkan diri, ia tertawa sebelum menjawab: "Saya telah dipilih oleh 211 federasi anggota dari seluruh penjuru dunia."

Ia menambahkan bahwa perbedaan sudut pandang merupakan hal yang wajar, tetapi ia menekankan perlunya menghormati kehendak mayoritas, seraya menganggap bahwa federasi-federasi anggotalah pemegang keputusan akhir mengenai siapa presiden organisasi dan bagaimana cara mengelolanya.

Infantino bersandar pada Federasi Asia

Infantino menjadikan sebagai rujukan dukungan yang menurutnya ia terima dari Federasi Sepak Bola Asia selama kunjungannya ke Tokyo, di samping dukungan federasi-federasi Afrika, yang ia nyatakan berada di belakangnya.

Ia menegaskan bahwa dirinya terus berkomunikasi dengan federasi-federasi di berbagai belahan dunia, seraya menambahkan bahwa menyatukan berbagai sudut pandang yang berbeda di bawah satu atap bukanlah hal yang mudah, tetapi ia menekankan penghormatan terhadap semua pendapat.

Bersamaan dengan krisis ini, Infantino mengintensifkan pergerakan internasionalnya, dan mengunjungi Maroko, Republik Dominika, Tanjung Verde, dan Jepang, dalam rangkaian lawatan yang memperkuat posisinya menjelang pemilihan presiden FIFA yang dijadwalkan pada Maret mendatang.

Ia juga mengusulkan peningkatan pendanaan program-program pengembangan sepak bola di seluruh dunia sekitar 3,4 miliar dolar, dalam langkah yang mencerminkan upayanya untuk memperkuat proyek-proyek pengembangan yang menjadi sandarannya dalam menggalang dukungan.

Tenggat akhir untuk pengajuan permohonan pencalonan guna bersaing dengan Infantino dijadwalkan berakhir pada 18 November, dan hingga kini belum muncul kandidat resmi untuk menghadapinya, yang semakin memperbesar kemungkinan ia menjalani pemilihan tanpa pesaing, dan mendekati masa jabatan keempatnya.

Infantino pada pembukaan turnamen junior

Di sisi lain, Infantino tiba di ibu kota Azerbaijan, Baku, untuk menghadiri edisi pertama turnamen dan festival FIFA U-15, yang diikuti oleh tim-tim dari 189 federasi anggota.

Daftar peserta mencakup tim-tim yang mewakili Inggris, Spanyol, Prancis, Argentina, dan Brasil, di samping sebuah tim Rusia yang mencatatkan kemunculannya dalam turnamen resmi FIFA untuk pertama kalinya sejak tim-tim Rusia dihentikan dari kompetisi internasional pada Februari 2022.

Edisi tahun ini hanya diperuntukkan bagi putra, sementara edisi tahun depan akan dikhususkan bagi putri, sedangkan FIFA berencana menggelar turnamen ini setiap tahun dengan partisipasi kedua jenis kelamin mulai tahun 2028. Pertandingan digelar dengan sistem delapan pemain untuk setiap tim, di lapangan berukuran lebih kecil, dan terdiri dari dua babak yang masing-masing berdurasi 20 menit.

Infantino mengatakan bahwa turnamen ini merupakan kesempatan luar biasa untuk menyatukan kaum muda dari berbagai belahan dunia, seraya menyampaikan harapannya agar para pemain kelak mengingat bahwa turnamen dunia pertama yang mereka jalani adalah di Azerbaijan.