Tekanan terhadap Presiden Federasi Sepakbola Internasional (FIFA), Gianni Infantino, terus meningkat dari hari ke hari, setelah kritik yang diarahkan kepadanya berubah dari sekadar keberatan atas beberapa keputusan menjadi krisis yang mengancam masa depan politiknya di dalam institusi paling berpengaruh di dunia sepakbola. Sementara ia masih memiliki basis dukungan yang luas, perkembangan terkini membuka pintu bagi pertanyaan-pertanyaan serius seputar kemungkinan mundurnya dia, serta nama-nama yang mampu menggantikannya jika masa jabatannya berakhir.

Hanya beberapa pekan lalu, Infantino tampak berada di puncak pengaruhnya, berpindah-pindah antar kota di Amerika Serikat dengan pesawat pribadi untuk mengikuti kegiatan Piala Dunia, sebelum berdiri di samping Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat prosesi penyerahan trofi pada 19 Juli.

Namun pemandangan itu berubah dengan cepat setelah ia menarik diri dari sebuah proyek kontroversial yang bertujuan menjual sebagian saham kompetisi FIFA kepada investor dari sektor swasta, sebuah usulan yang memicu gelombang keberatan yang luas di dalam keluarga sepakbola.

Presiden FIFA menuai kritik tajam dari Andy Burnham, Wali Kota Manchester Raya, di samping serangan luas dari suporter sepakbola, namun yang paling berbahaya adalah keberatan sejumlah konfederasi besar terhadap cara ia mengelola federasi internasional.

Keberatan dari konfederasi

Kritik tidak terbatas pada Uni Sepakbola Eropa (UEFA), tetapi juga meluas ke Konfederasi Sepakbola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF), di samping Konfederasi Sepakbola Asia.

Konfederasi Asia menegaskan dalam pernyataannya bahwa krisis ini "melampaui sekadar satu usulan, setelah mengungkap titik-titik kelemahan mendasar dalam mekanisme konsultasi dan pengambilan keputusan di dalam FIFA, yang merupakan hal-hal yang perlu ditangani".

Sumber-sumber lembaga penyiaran Inggris "BBC" menunjukkan bahwa mayoritas anggota CONCACAF kini meragukan kemampuan Infantino untuk terus mengelola urusan sepakbola, atau bahkan telah kehilangan kepercayaan kepadanya.

Krisis semakin rumit setelah mundurnya Carlos Cordeiro, penasihat khusus Infantino, yang juga menjabat sebagai penasihat utama tim kerja Amerika untuk penyelenggaraan Piala Dunia 2026.

Kevin Lamour, Chief Operating Officer FIFA, juga mengungkapkan kepada kantor berita "Associated Press" bahwa manajemen federasi internasional itu sendiri "telah ditipu" terkait proyek kontroversial tersebut. FIFA tidak mengeluarkan komentar resmi meski media telah menghubunginya.

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Apakah mundurnya Infantino menjadi mungkin?

Meski tekanan meningkat, banyak pihak menilai bahwa pembicaraan tentang berakhirnya era Infantino dalam waktu dekat masih terlalu dini.

David Bernstein, mantan Presiden Federasi Sepakbola Inggris, mengatakan bahwa pejabat mana pun di sebuah institusi normal pasti akan kehilangan jabatannya setelah krisis sebesar ini, namun ia menegaskan bahwa FIFA berbeda dengan yang lain, karena bertahannya seorang presiden bergantung pada besarnya dukungan yang ia peroleh dari federasi-federasi nasional.

Adapun Jim Boyce, mantan Wakil Presiden FIFA, meyakini bahwa Infantino masih memiliki dukungan yang cukup untuk memenangkan masa jabatan baru, namun ia mengakui bahwa berlanjutnya situasi saat ini dapat mengubah persamaan. Ia menambahkan bahwa taruhan pribadinya condong pada bertahannya Infantino hingga akhir masa jabatannya mendatang.

Infantino memegang jabatan Presiden FIFA sejak 2016, setelah menang dalam pemilihan atas Presiden Konfederasi Sepakbola Asia, Syekh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, dengan hasil 115 suara berbanding 88.

Pemilihannya terjadi menyusul pengunduran diri warga Swiss, Sepp Blatter, yang meninggalkan jabatannya di tengah skandal korupsi yang mengguncang federasi internasional, sebelum kemudian ia dibebaskan dari tuduhan yang diarahkan kepadanya.

Ketika itu, Infantino berjanji untuk mengembalikan kepercayaan kepada FIFA dan mereformasi institusi tersebut, sebelum ia terpilih kembali dua kali tanpa lawan, dalam skenario yang diperkirakan akan terulang selama pemilihan Maret mendatang.

Namun informasi yang dikutip "BBC" menunjukkan bahwa salah satu anggota Uni Sepakbola Eropa telah menarik surat dukungan yang sebelumnya ia berikan kepada Infantino, yang mencerminkan perubahan sikap sebagian pendukung.

Siapa saja kandidat terkemuka untuk menggantikan Infantino?

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Victor Montagliani

Presiden CONCACAF ini merupakan salah satu nama paling menonjol yang diajukan untuk menggantikan Infantino. Ia terpilih pada 2016 dengan mengusung semboyan reformasi sistem tata kelola, dan memainkan peran sentral dalam persiapan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Ia juga memimpin upaya penyelenggaraan turnamen Copa America 2024, serta dikenal dengan sikapnya yang menolak penyelenggaraan Piala Dunia setiap dua tahun atau penambahan jumlah tim peserta menjadi 64 tim. Montagliani menilai bahwa kekuatan sepakbola melampaui individu dan sistem politik, dengan menegaskan bahwa sepakbola akan tetap lebih besar daripada pejabat mana pun.

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Syekh Salman bin Ibrahim Al Khalifa

Ia memegang jabatan Presiden Konfederasi Sepakbola Asia sejak 2013, dan terpilih kembali secara aklamasi untuk masa jabatan keempat yang berlangsung hingga 2027.

Selama masa kepemimpinannya, kompetisi Konfederasi Asia menyaksikan perkembangan besar, di antaranya peluncuran Liga Champions Asia Elite, dan Liga Champions Asia Putri, di samping penciptaan turnamen-turnamen baru dan perluasan Piala Asia hingga menampung 24 tim.

Ia juga menjadi salah satu pendukung terkemuka kritik yang diarahkan kepada cara Infantino mengelola FIFA, dengan memanfaatkan dukungan sebuah konfederasi yang beranggotakan 46 federasi nasional.

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Nasser Al-Khelaifi

Presiden klub Paris Saint-Germain dan Presiden Asosiasi Klub Eropa ini merupakan salah satu tokoh dengan pengaruh besar di sepakbola dunia.

Ia mengemban jabatan Presiden Asosiasi setelah runtuhnya proyek Liga Super Eropa, dan berhasil memperluas keanggotaannya hingga menampung lebih dari 800 klub.

Meski memiliki kedudukan dan pengaruhnya, sumber-sumber yang dekat dengannya menegaskan bahwa ia tidak berminat mencalonkan diri untuk kepresidenan FIFA, dan tidak berpikir serius untuk mengemban jabatan tersebut.

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Mattias Grafström

Ia memegang jabatan Sekretaris Jenderal FIFA sejak Mei 2024, dan merupakan salah satu tokoh terdekat dengan Infantino, setelah bekerja sebagai direktur kantornya sejak Infantino terpilih sebagai presiden pada 2016.

Grafström memiliki kehadiran yang semakin meningkat di dalam federasi internasional, namun kedekatannya yang sangat erat dengan Infantino, di samping kecenderungan untuk memilih presiden dari luar Eropa, dapat mengurangi peluangnya untuk masuk ke dalam persaingan.

Berkas kepresidenan Federasi Sepakbola Internasional diperkirakan akan diputuskan selama Kongres FIFA ke-77, yang dijadwalkan digelar di Maroko pada bulan Maret mendatang, sementara 18 November mendatang akan menjadi batas akhir pengajuan permohonan pencalonan, yang berarti bulan-bulan mendatang mungkin akan menyaksikan salah satu pertarungan pemilihan paling menegangkan dalam sejarah federasi internasional.