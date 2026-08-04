Gelandang Manchester City asal Spanyol, Rodri, memberikan pukulan telak terhadap upaya klubnya untuk membuka pintu bagi klub-klub lain agar masuk dalam perburuan untuk merekrutnya, di tengah keinginan jelasnya untuk pindah ke Real Madrid pada bursa transfer saat ini.

Sergio Valentin, jurnalis radio "Marca" Spanyol, menulis melalui akunnya di platform "X": "Manchester City berusaha mendorong klub-klub lain untuk masuk dalam persaingan memperebutkan Rodri, tetapi tidak berhasil melakukannya."

Ia menambahkan bahwa Rodri "telah menutup pintu bagi semua opsi lainnya", seraya menegaskan bahwa sang pemain tidak menginginkan apa pun selain pindah ke Real Madrid, dan bahwa ada kesepakatan antara kedua belah pihak terkait kepindahan ke klub kerajaan tersebut.

Valentin menjelaskan bahwa keinginan Rodri untuk mengenakan seragam Real Madrid menguntungkan klub Spanyol tersebut, yang kini mampu bernegosiasi dengan Manchester City untuk mendapatkan harga terbaik bagi kesepakatan ini, seraya menegaskan bahwa Real Madrid "tidak akan melepas Rodri" dan bahwa kesepakatan itu bisa dirampungkan dengan nilai berkisar antara 65 hingga 75 juta euro.



Hal ini terjadi di saat Rodri lebih memilih kembali ke Liga Spanyol dan bermain dengan seragam Real Madrid, terutama setelah penampilan gemilang yang ia tunjukkan di Piala Dunia, ditambah dengan disetujuinya kesepakatan ini oleh Jose Mourinho, pelatih klub kerajaan tersebut.

Keinginan gelandang Spanyol itu tampak sangat jelas, dan hal ini disadari oleh klub-klub yang tertarik untuk mendatangkannya, di mana klub-klub seperti Paris Saint-Germain dan Bayern Munich mundur dari upaya merekrutnya, di tengah tekadnya untuk pindah ke Real Madrid.

Adapun Barcelona, mereka hanya sebatas menjalin komunikasi dengan lingkungan sang pemain tanpa bernegosiasi secara langsung dengan Manchester City, terutama setelah klub Katalan itu menyadari prioritas Rodri, dan hal itu meski adanya ketertarikan mereka terhadap situasi sang pemain menyusul cedera Frenkie de Jong.

Barcelona menghadapi kesulitan besar untuk bersaing dengan Real Madrid dalam kesepakatan ini, di tengah kebutuhan lainnya selama bursa transfer, ditambah dengan pengeluaran besar yang telah dilakukan klub belakangan ini, sehingga membayar 75 juta euro tambahan untuk merekrut Rodri menjadi hal yang rumit.

Di sisi lain, Real Madrid tampak optimis akan kemungkinan merampungkan kesepakatan ini, tetapi mereka menyikapi negosiasi dengan hati-hati, di tengah keteguhan Manchester City untuk mendapatkan 75 juta euro demi menyetujui kepergian sang pemain.

Real Madrid berkeinginan menurunkan nilai kesepakatan hingga sekitar 60 juta euro, namun indikasi saat ini mengarah pada kemungkinan menutupnya dengan nilai berkisar antara 65 hingga 75 juta euro, terutama di tengah keinginan kuat Rodri untuk pindah ke Stadion Santiago Bernabeu.

Baca juga:

"Keji" dan "Tikus": bintang Spanyol menjadi sasaran hinaan karena Palestina dan Maroko