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Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Hitung mundur dimulai: pertemuan Monaco menentukan nasib Carrick bersama Manchester United

M. Carrick
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Jam-jam penentu

Nasib Michael Carrick bersama Manchester United mendekati kepastian, di tengah antisipasi terhadap pertemuan krusial yang dapat menentukan masa depan pelatih asal Inggris itu, sekaligus mengakhiri petualangannya di puncak kepemimpinan teknis Manchester United.

Menurut situs Prancis "Foot Mercato" yang mengutip lembaga penyiaran Inggris "BBC", pemecatan Carrick tampaknya besar kemungkinan terjadi, meski keputusan akhir belum diambil hingga saat ini.

Lembaga tersebut menjelaskan bahwa nasib pelatih Manchester United itu akan ditentukan dalam sebuah pertemuan yang dijadwalkan digelar pada hari Rabu di Monako, dengan kehadiran pemilik klub Sir Jim Ratcliffe, direktur eksekutif Omar Berrada, dan direktur olahraga Jason Wilcox.

Ia menambahkan bahwa keputusan apa pun untuk berpisah dengan Carrick tidak akan diumumkan secara resmi sebelum hari Kamis, yang berarti pelatih asal Inggris itu tengah menjalani jam-jam yang menentukan sembari menanti kepastian masa depannya.

Pelatih asal Argentina Mauricio Pochettino, pelatih kepala timnas Amerika Serikat saat ini, muncul sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Carrick jika kepergiannya benar-benar ditetapkan.

Manchester United saat ini menempati peringkat kedelapan belas di klasemen Liga Premier Inggris, dalam situasi yang menambah tekanan terhadap manajemen untuk mengambil keputusan tegas terkait tim kepelatihan.

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