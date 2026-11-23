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Pelatih Arsenal asal Spanyol, Mikel Arteta, mengungkap perkembangan cedera kiper David Raya yang dialaminya saat menghadapi Newcastle United. Ia menegaskan cedera tersebut tidak terlalu serius, sehingga memberi klub asal London itu harapan untuk kembali bisa memainkan kiper utamanya dalam waktu dekat.

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Raya terpaksa meninggalkan lapangan St James' Park pada menit ke-70 laga Arsenal kontra Newcastle yang berakhir imbang 2-2 pada Sabtu, setelah mengalami cedera bahu kiri akibat berbenturan dengan penyerang Newcastle, William Osula. Kiper asal Spanyol itu tampak sangat kesakitan saat meninggalkan lapangan.

Cedera tersebut memicu kekhawatiran di kubu Arsenal, terlebih Raya merupakan salah satu elemen kunci dalam sistem pertahanan tim. Keluarnya Raya juga memaksa staf pelatih melakukan pergantian di posisi penjaga gawang dalam laga tandang yang sulit, di saat tim tengah bersaing ketat di lebih dari satu kompetisi musim ini.

Arteta berbicara mengenai kondisi kipernya jelang laga melawan Borussia Dortmund di Liga Champions. Ia menegaskan Raya tidak akan siap tampil pada pertandingan yang dijadwalkan besok, Selasa, tetapi ia optimistis dengan hasil pemeriksaan awal dan menyebut cedera itu tampak tidak seserius yang diperkirakan semula.

Pelatih Arsenal itu mengatakan, seperti dilansir Daily Mail: "Raya tidak siap untuk laga besok, tetapi ini tampaknya tidak terlalu serius. Kami perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut besok, tetapi situasinya sangat menggembirakan dan tampaknya lebih baik dari perkiraan."

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Arteta menambahkan, sembari menjelaskan besarnya kekhawatiran staf pelatih usai cedera tersebut: "Kami memperkirakan sesuatu yang jauh lebih buruk, karena ia nyaris tidak sanggup menahan rasa sakit yang dialaminya, tetapi pemeriksaan pertama menunjukkan sesuatu yang lebih menggembirakan." Pernyataan itu merujuk pada perbaikan yang terungkap dari evaluasi medis awal terhadap kondisi kiper asal Spanyol tersebut.

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Manajer Arsenal itu mengungkapkan bahwa Raya tidak memerlukan tindakan operasi, hal yang sebelumnya menjadi kekhawatiran terbesar klub. Ia menjelaskan, jika sang kiper harus dioperasi, ia akan absen selama beberapa bulan, yang tentu akan menjadi pukulan telak bagi tim pada fase musim selanjutnya.

Soal peluang Raya tampil dalam laga kontra Manchester City di Liga Primer Inggris pada Minggu mendatang, Arteta tidak memberikan jawaban pasti. Ia menegaskan tim medis akan melakukan pemeriksaan tambahan untuk mengetahui sejauh mana respons sang kiper terhadap perawatan. "Kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut besok dan saat itu kami akan tahu," ujarnya. Dengan demikian, status Raya untuk laga besar tersebut masih menggantung hingga hasil evaluasi medis terbaru keluar.

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Dengan absennya Raya saat menghadapi Borussia Dortmund, Kepa Arrizabalaga diperkirakan mendapat kesempatan tampil sebagai starter. Sementara itu, Arteta menyinggung pentingnya menjaga kesiapan semua penjaga gawang, termasuk Ilan Meslier, pilihan ketiga dalam hierarki kiper tim, serta menegaskan bahwa semua harus siap menghadapi situasi darurat seperti ini.

Dalam konteks ini, Arteta mengatakan staf pelatih sangat berupaya melindungi Kepa dan Ilan Meslier. Ia menambahkan bahwa semua kiper harus selalu siap karena cedera bisa terjadi kapan saja. Hal itu menunjukkan pentingnya memiliki pelapis yang siap di posisi penjaga gawang, terutama di tengah padatnya jadwal dan banyaknya kompetisi yang diikuti.

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Perkembangan ini datang pada momen krusial bagi Arsenal, yang sangat mengandalkan Raya dalam menjaga gawang dan mengatur lini pertahanan. Kiper asal Spanyol itu tampil impresif bersama tim dan menjadi salah satu elemen terpenting dalam sistem yang membantu klub asal London tersebut bersaing ketat di Liga Primer Inggris.

Potensi absennya Raya menjadi tantangan tambahan bagi Arteta, terlebih dengan semakin dekatnya laga kontra Manchester City yang sangat penting dalam persaingan perebutan gelar liga. Namun, indikasi awal bahwa operasi tidak diperlukan memberi Arsenal sedikit kelegaan, sembari menunggu pemeriksaan berikutnya yang akan menentukan perkiraan waktu kembalinya sang kiper ke lapangan.