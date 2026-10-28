Mikel Arteta, pelatih Arsenal, menggambarkan tersingkirnya timnya secara mengejutkan dari babak keempat Piala Carabao di tangan Fleetwood Town, salah satu klub kasta keempat Liga Inggris, sebagai "hari yang sangat menyedihkan", setelah adu penalti menentukan laga itu berakhir untuk keuntungan lawannya.

Arteta mengatakan, dalam pernyataan kepada radio "BBC Radio 5 Live", yang dikutip situs Tribuna, seusai pertandingan: "Pertama-tama, saya ucapkan selamat kepada Fleetwood atas kelolosan mereka ke babak berikutnya. Mengenai cara mereka mencapainya, dan bagi kami, ini adalah hari yang sangat menyedihkan."





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Pelatih asal Spanyol itu menambahkan: "Tidak ada yang bisa saya kritik dari para pemain terkait sikap dan komitmen mereka. Tekad itu sudah terlihat sejak awal. Bahkan setelah kami bermain dengan sepuluh pemain, kami kebobolan gol yang sangat buruk di awal, yang memberi mereka sedikit semangat."

Ia melanjutkan: "Tim terus berusaha dengan bola, menciptakan peluang dan tembakan yang seharusnya membantu kami mencetak jauh lebih banyak gol."

Arteta menuturkan: "Tetapi ketika kamu tidak memanfaatkan peluangmu, kamu tidak bisa lolos ke babak berikutnya. Dan sayangnya, kami tersingkir dari turnamen."

Arsenal kebobolan gol pertama pada menit ke-21, sebelum harus menunggu hingga babak kedua untuk menyamakan kedudukan.

Arsenal terus mencari gol kemenangan hingga peluit akhir, tetapi tidak mampu mencetaknya, hingga laga ditentukan lewat adu penalti dengan skor 5-3. Dalam adu penalti itu, Bruno Guimaraes gagal dalam percobaannya setelah tendangannya ditepis kiper Fleetwood Town, sementara para pemain tim lawan berhasil menyarangkan seluruh tendangan mereka, sehingga memesan tiket lolos dan menyingkirkan Arsenal dari turnamen.