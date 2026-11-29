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Manchester City menyia-nyiakan peluang memangkas jarak dengan Arsenal setelah bermain imbang 2-2 dalam laga yang diwarnai kontroversi besar akibat keputusan wasit.

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Menurut harian Sport, Alf-Inge Haaland, ayah dari penyerang asal Norwegia milik Manchester City, termasuk sosok yang paling lantang mengungkapkan kemarahan dan kekecewaannya.

Ayah Haaland, yang juga pernah membela Manchester City pada 2000 hingga 2003, tidak menyembunyikan kemarahannya karena tidak diberikannya penalti atas handball Gyokeres pada detik-detik terakhir pertandingan.

Dengan geram ia menulis "Sungguh lelucon yang konyol", menanggapi keputusan yang bisa berdampak besar dalam persaingan memperebutkan gelar Liga Primer Inggris.

Manchester City sempat dua kali unggul di Stadion Emirates. Erling Haaland membuka keunggulan sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan, lalu Enzo Fernandez kembali membawa tim tamu memimpin tepat di awal babak kedua.

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Namun, kemarahan ayah Haaland bukan satu-satunya. Gary Neville dan Roy Keane, dua legenda Manchester United, juga melontarkan kritik tajam terhadap kinerja wasit John Brooks saat mengomentari pertandingan di Sky Sports.

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Kritik keduanya tertuju pada insiden antara Jurrien Timber dan Jeremy Doku pada babak pertama.

Bek asal Belanda itu tampak menarik rambut winger asal Belgia tersebut dalam perselisihan keduanya tanpa bola. VAR meninjau insiden itu, tetapi tidak menemukan tayangan yang cukup meyakinkan untuk merekomendasikan kartu merah bagi pemain Arsenal tersebut.

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"Jelas dia memegang sebagian rambut dan kausnya, tetapi mengapa Timber melakukan itu?" tanya Gary Neville.

Neville sangat tegas dalam menilai keputusan wasit tersebut. "Menurut saya, jika Anda menarik rambut seseorang, Anda harus diusir keluar lapangan. Saya benar-benar meyakini itu," ujarnya.

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Menariknya, Jurrien Timber sendiri yang mencetak gol penyeimbang terakhir Arsenal untuk skor akhir 2-2.

Senada dengan itu, Roy Keane mempertanyakan ketidakkonsistenan standar wasit di Liga Primer Inggris, seraya mengingatkan kasus-kasus ketika pemain lain baru-baru ini diusir karena insiden serupa.

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"Menurut saya, Jurrien Timber pantas diusir dalam insiden itu," kata bintang asal Irlandia tersebut.

"Saya mencoba melihat insiden itu dari semua sudut yang memungkinkan, dan saya tetap melihat tangan Timber memegang rambut Doku. Dia tidak sekadar menariknya lalu lolos dari hukuman, tetapi juga memegang Doku dan menjatuhkannya. Doku jatuh ke tanah karena tahu Timber menarik rambutnya, dia tidak jatuh tanpa alasan," tambahnya.