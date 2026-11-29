Bagikan Ikuti GOAL di Google

Bek Arsenal Jurrien Timber mengungkap detail dua insiden wasit yang memicu kontroversi dalam laga melawan Manchester City yang berakhir imbang 2-2 di Emirates Stadium, Minggu malam, pada penutupan pekan ke-12 Liga Primer Inggris.

Iklan

Laga besar antara Arsenal dan Manchester City tidak lepas dari momen-momen kontroversial terkait keputusan wasit . Di menit-menit akhir, Jurrien Timber mencetak gol yang memicu perdebatan, diiringi protes para pemain tim tamu soal kemungkinan adanya handball. Selain itu, ada insiden lain yang melibatkan bek asal Belanda itu dengan pemain Belgia Jeremy Doku pada babak pertama, ketika Doku menuduh Timber menarik rambutnya dan meminta agar ia diusir dari lapangan.

Timber mengatakan kepada Sky Sports: "Kami dua kali berhasil menyamakan kedudukan, dan itu memberi kami perasaan yang baik. Kami harus senang mendapatkan satu poin. Banyak hal terjadi, dan ini bukan pertandingan yang mudah bagi wasit, tetapi itu bagian dari pertandingan seperti ini."

Mengenai perdebatan soal handball dalam golnya, bek Arsenal itu menjelaskan, seperti dikutip BBC: "Pada akhirnya bola mengenai pinggul, tetapi saya tidak yakin bagaimana tampilannya di kamera, karena saya berusaha menjauhkan tangan saya dari bola. Rekan-rekan setim bertanya apakah itu handball atau bukan, dan saya bilang bahwa saya sudah menjauhkan tangan. Anda tidak pernah tahu bagaimana tampilannya di kamera, jadi saya senang."

Timber juga mengungkap isi percakapannya dengan penyerang Manchester City Erling Haaland seusai pertandingan. Ia menjelaskan bahwa pembicaraan itu menyinggung gol tersebut dan keputusan-keputusan wasit dalam laga itu.

Iklan Iklan

"Kami membicarakan gol dan keputusan-keputusan wasit, hanya obrolan soal sepak bola," ujarnya.

Topik Terkait

Bek asal Belanda itu juga menanggapi tuduhan bahwa ia menarik rambut Jeremy Doku pada babak pertama. Ia menegaskan bahwa yang terjadi hanyalah kontak biasa, tanpa ada niat darinya untuk menarik rambut pemain Manchester City tersebut.

"Itu hanya perebutan bola, dan kami sedikit saling memegang. Jeremy punya rambut panjang, seperti yang kalian tahu. Tidak ada niat sama sekali untuk menarik rambutnya, jadi wasit mengambil keputusan yang tepat," jelasnya.

Iklan

Ketika ditanya apakah ia menarik rambut Doku secara tidak sengaja, ia menjawab: "Itu bisa saja terjadi, tetapi tidak ada niat untuk menarik rambutnya. Saya juga sudah mengatakan hal itu kepadanya."

Terkait performa Arsenal dalam laga tersebut, Timber mengakui timnya melakukan banyak kesalahan yang tidak biasa. Ia menyebut para pemain dituntut menunjukkan ketangguhan dalam pertandingan seperti ini agar bisa meraih hasil positif, bahkan ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapan.

Iklan

"Kami membuat banyak kesalahan konyol, sesuatu yang biasanya tidak terjadi pada kami, jadi kami harus menunjukkan ketangguhan. Selalu ada momen ketika kami bisa merebut satu poin," tambahnya.

Arsenal bermain imbang dengan Manchester City setelah dua kali menyamakan kedudukan. Dengan hasil ini, mereka tetap memuncaki klasemen Liga Primer Inggris dengan 29 poin, unggul 6 poin atas Manchester City di posisi kedua yang mengoleksi 23 poin.