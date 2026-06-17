Haaland setelah mencetak dua gol ke gawang Irak: Kane dan Mbappé lebih baik dariku

Erling Haaland menolak menyebut dirinya sebagai pencetak gol terbaik di dunia, meskipun ia memimpin timnas negaranya meraih kemenangan 4-1 atas Irak dengan mencetak dua gol dalam penampilan perdananya di Piala Dunia.

Haaland, yang kini telah mencatatkan 57 gol dalam 51 pertandingan internasional, mengatakan bahwa ia merasa sangat bangga bisa memainkan pertandingan pertamanya di Piala Dunia dan berkontribusi dalam meraih kemenangan pertama Norwegia di ajang tersebut setelah 28 tahun.

Bintang Manchester City itu menambahkan kepada situs Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) setelah pertandingan, Rabu pagi ini: “Perasaannya tentu saja luar biasa, dan saya sangat bangga bisa memainkan pertandingan pertama saya di Piala Dunia, serta atas kemenangan Norwegia dalam pertandingan pertamanya di turnamen ini setelah 28 tahun.”

Ia menggambarkan kedua golnya dalam pertandingan tersebut dengan mengatakan: “Gol pertama saya indah, dan yang kedua lebih indah lagi, jadi ini luar biasa dan saya bangga kami berhasil meraih awal yang baik.”

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Meskipun pelatih Ståle Solbakken memujinya dan menyebutnya sebagai pencetak gol terbaik di dunia, penyerang Manchester City ini tetap rendah hati dalam menilai dirinya sendiri, ia berkata: “Saya rasa saya termasuk yang terbaik, tapi saya tidak berpikir saya mencetak gol terbanyak musim ini, jadi secara statistik saya bukan yang terbaik.”

Ia menambahkan: “Saya rasa Harry Kane dan Kylian Mbappé mencetak lebih banyak gol daripada saya, jadi tidak, saya bukan yang terbaik.”

Haaland juga memuji hubungannya dengan Solbakken, sambil menyebutkan bahwa keduanya berhasil membangun kerja sama yang kuat sejak sang pelatih mengambil alih tim nasional.

Pemain berusia 25 tahun itu berkata: “Kami telah membangun hubungan yang baik, dan tampil bagus di lapangan, dan itulah yang terpenting.”

Haaland mencetak 38 gol bersama Manchester City selama musim 2025-2026, sementara 51 dari 57 gol internasionalnya dicetak di bawah asuhan Solbakken.

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